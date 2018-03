Dones ramaderes de Catalunya creen un Instagram per visibilitzar el paper femení al món rural

Un grup de dones rurals d'arreu de Catalunya –principalment pageses i ramaderes- s'han unit per posar en marxa un projecte per fer visible la seva feina. Es tracta d'un compte d'Instagram, que ja té més d'un miler de seguidors, on les dones pengen fotografies del seu dia a dia al camp. La iniciativa s'ha donat a conèixer aquest dijous en el marc de la jornada 'Dona Rural a la Catalunya Central 3.0', en la qual a través de diferents experiències es vol posar de relleu el paper que tenen les dones en el desenvolupament local i territorial. La consellera d'Agricultura destituïda pel 155, Meritxell Serret, ha estat l'encarregada de fer la presentació de la jornada a través de videoconferència i ha destacat la importància que les dones "estiguin presents a tots els espais de decisió". Segons dades d'Agricultura, només un 20% de dones treballen al sector primari, malgrat que avui en dia gairebé un milió de dones viuen en zones rurals.

Amb més de 3.300 seguidors i un miler de publicacions, la Laura Casanova fa temps que gestiona un compte d'Instagram on parla del seu dia a dia a pagès. En concret, la Laura viu en una masia a Santa Maria de Merlès (Berguedà) i gestiona una eco-granja familiar. La seva experiència i èxit a les xarxes socials ha servit per engrescar altres dones rurals i ella mateixa a impulsar el projecte 'Donesmonrural'. Es tracta d'un compte d'Instagram on es vol donar a conèixer qui són i què fan diverses dones que viuen al món rural; explicar el seu dia a dia; posar en valor la seva feina; i arribar a un client final que pugui adquirir els productes que cultiven. A més, també es vol crear un 'blog' per ampliar tota aquesta informació.

El projecte l'ha donat a conèixer la mateixa Laura Casanova en el marc de la jornada 'Dona rural a la Catalunya Central 3.0', que s'ha celebrat aquest dijous a Vic. Es tracta d'una jornada tècnica del Mercat del Ram, que arrencarà oficialment divendres a la tarda. A banda del projecte de l'Instragram, també s'han donat a conèixer altres experiències de dones emprenedores i empresàries del territori com ara la de Mònica Monferrer, que produeix carn ecològica a Pujalt (Anoia); la de Koral Linares, promotora d'una marca de sucs fets amb brots germinats de blat; o de Marta Parès, gerent de l'empresa Agrària de Torelló.

La directora general de Forest, Montse Barniol, ha explicat que la Jornada és el resultat "del treball que fa anys que portem fent amb les dones al món rural i marítim de Catalunya". Barniol ha expressat que la voluntat del Departament d'Agricultura, amb la consellera destituïda Mertixell Serret al capdavant, "ha sigut la d'empoderar les dones perquè puguin ser elles mateixes les que expliquin el món primari on molts cops la dona ha estat invisibilitzada tot i tenir un paper molt important".

Barniol ha dit que avui en dia quan es parla de pagesia "encara ens ve al cap una imatge masculina i això es trasllada a les organitzacions". De fet, quant a les xifres, Barniol ha relatat que "la Catalunya rural representa el 90% del territori, però un 80% de l'ocupació en les explotacions agràries és per als homes, mentre que les dones només representen el 20%". Amb tot, la directora general ha dit que en aquesta Catalunya rural hi viuen més d'un milió de dones, de manera que "és un potencial molt important de gent".



La consellera destituïda Meritxell Serret intervé a través de videoconferència



L'obertura de les jornades sobre la dona al món rural ha anat a càrrec de la consellera d'Agricultura destituïda pel 155, Mertixell Serret, que ha intervingut a través de videoconferència. Serret ha destacat que el paper de les dones en el desenvolupament rural és "real i clau" i considera que el lideratge de les dones té un efecte "multiplicador": "multiplica la riquesa, la capacitat de generar oportunitats i, al cap i a la fi, el benestar i la qualitat de vida a molts pobles i zones del territori".

Serret creu que cal incidir en què les dones siguin cada cop "més presents arreu, sobretot en els espais de decisió de tot allò que afecta el seu entorn i desenvolupament". La consellera destituïda creu que és "essencial" que les dones tinguin veu en les comunitats de regants, en les associacions professionals o en les confraries de pescadors perquè "és allà on hi ha marge per incidir en com volem dibuixar el futur". "Crec que podem aportar noves perspectives, noves visions i obrir camins", ha apuntat Serret.