Catalunya posa en marxa un nou pla que anul·la les emissions de les ràdios il·legals

La Generalitat ha posat en marxa un pla d'actuacions per expulsar de l'espectre radioelèctric les ràdios il·legals i utilitzarà portadors per anul·lar les emissions sense llicència, segons va informar ahir la direcció general de Mitjans de Comunicació de Catalunya. Els portadors són una tècnica que consisteix en emissions sense contingut real, generalment un xiulet, que tenen l'efecte d'anul·lar les emissions de ràdio que no tenen autorització. S'utilitzaran per vetllar per la legalitat en el sector i per tramitar amb eficàcia els procediments contra emissores sense llicència.