L'elecció de càrrecs de RTVE necessitarà el suport de dos terços del Congrés

L'elecció del president i del Consell d'Administració de RTVE tornarà a necessitar el suport de dos terços del Parlament i exigirà la convocatòria de concurs públic, després que el Congrés hagi aprovat sense vots en contra la reforma del model de designació de càrrecs de l'ens. La reforma de la llei, que s'ha tramitat per procediment d'urgència, es va aprovar amb 343 vots a favor i una abstenció, després que s'acordés per una esmena transaccional l'exigència del concurs públic que permeti a qualsevol ciutadà presentar-s'hi. El text estableix que es procedeixi a l'elecció d'un nou consell i un nou president de RTVE.

La proposició de llei, impulsada pel grup socialista, torna al sistema d'elecció aprovat pel govern de Zapatero el 2006, que requereix que els membres del consell i el president siguin elegits per majoria de dos terços, no per majoria absoluta com ara. El Consell d'Administració de RTVE tindrà 9 membres i serà paritari, un nombre establert per esmenes del PP i de Ciutadans, tot i que només ha prosperat la dels populars.