Mor als 42 anys el periodista esportiu del grup Antena 3 Mariano Sancha

El periodista esportiu d'Antena 3 Mariano Sancha va morir ahir als 42 anys a causa d'una malaltia degenerativa, segons va informar la cadena a la seva pàgina web. Sancha va entrar a treballar com a periodista esportiu a Atresmedia el 1998 i, segons la cadena, les seves informacions i cròniques, moltes de l'actualitat del Reial Madrid, «sempre han tingut com a senyal d'identitat la seva enorme vitalitat, talent i professionalitat». El periodistaparticipava al programa Champions Total des de l'inici, i es caracteritzava per les seves entrevistes tant al plató com a la gespa.