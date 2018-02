TV3 arrenca l'any liderant el mes de gener amb una quota de pantalla del 13 %

TV3 ha començat el nou any amb bon peu, tancant el mes de gener com a líder d'audiència a Catalunya. La televisió pública, segons dades de Kantar Media, ha assolit una quota del 13,7%, a 4,2 punts d'Antena3, la segona cadena classificada. Aquesta quota és la millor des de l'octubre del 2014, sense comptar octubre i novembre del 2017, i és el millor mes de gener des del 2013. La tercera posició del rànquing és per Telecinco, amb una quota del 8,6%, mentre que la quarta posició és per a La 1 de Televisió Espanyola, amb el 8,3%, i La Sexta ocupa la cinquena, amb el 6,3%.