«Hora Punta» parla d'un català atrapat a Hondures perquè no pot treure la filla del país

Hora Punta, el programa presentat per Javier Cárdenas a La 1, informarà avui sobre el cas de Jaume Costa, un gironí atrapat a Hondures perquè no pot treure la seva filla del país. El programa, que s'emet de dilluns a divendres a les 22.05, tindrà de convidada al plató la filla gran de Costa, Ayda, que viu al Masnou i parlarà sobre com estan patint la situació els altres fills que té l'empresari gironí. Costa fa anys que intenta tornar a Catalunya amb la seva filla, però la mare de la nena es nega a concedir el permís perquè la Rubi pugui sortir del país.