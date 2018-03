Com funciona el sistema finlandès per combatre el problema dels sensesostre?

n El programa 30 minuts (21.55 h, TV3) es fixarà aquesta nit en aquells problemes que sovint passen desapercebuts, tan per la societat com per la política o els mitjans de comunicació: el de les persones que, sigui pel motiu que sigui, s'han vist obligades a viure al carrer, sense tenir un habitatge fix. Fora de tot: els sensesostre és un reportatge de Georgina Pujol i Joan Albert Lluch que analitza com Finlàndia ha aconseguit ser l'únic país d'Europa que ha reduït la xifra de persones sense llar mentre que a tot Europa ha pujat de manera alarmant. A escala estatal, Barcelona és la ciutat que té més persones dormint al carrer.