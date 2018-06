Kahyun Kim fitxa per «American Gods» per ocupar el buit deixat per Gillian Anderson

n La cadena Starz ja ha perfilat tots els detalls per a la segona temporada a la sèrie American Gods, després de la sortida Gillian Anderson. Concretament, l'actriu Kahyun Kim serà la que ocuparà el lloc d'Anderson, agafant així el paper de protagonista. El personatge de Kim serà conegut com New Media i simbolitzarà el paper de les xarxes socials en la vida nord-americana moderna. El perfil d'aquest nou personatge recorda en diversos aspectes al d'Anderson. L'actriu té una llarga trajectòria en televisió i ha participat en altres sèries, com The Mysteries of Laura o Shameless.