UManresa-FUB organitza un curs per ajudar futurs estudiants de mestre a superar la prova específica d'accés

Aquestes proves consisteixen en dos exàmens, un de competència comunicativa i raonament crític i un de competència logicomatemàtica. Amb l'objectiu d'ajudar alumnes procedents del Batxillerat i de CFGS d'Educació Infantil a superar aquestes proves, UManresa ha organitzat un curs de preparació de les PAP. El curs, dissenyat amb continguts específics per superar aquestes dues proves, s'impartirà els dissabtes al matí a les instal·lacions universitàries, començarà el dia 21 de gener i acabarà el 10 de juny. Els alumnes que es matriculin en aquest curs recuperaran l'import econòmic de la inscripció si decideixen estudiar el grau en Educació Infantil a UManresa.

Fins el curs passat, per superar les PAP per accedir als graus en Educació Infantil i Primària n'hi havia prou amb aprovar les proves de català i de castellà de la Selectivitat. A partir d'ara, s'avaluarà la comprensió del significat intrínsec de documents escrits sobre temes d'interès general, la capacitat de sintetitzar i integrar la informació, la capacitat d'expressar reflexions per escrit i el domini del sistema lingüístic per expressar-se amb una qualitat lingüística acceptable.

Pel que fa a la reflexió i al raonament crític, les PAP avaluaran la capacitat d'aplicar el pensament cientificotècnic i els coneixements de l'àmbit social per interpretar una informació i predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia. Els futurs alumnes de mestre també han de demostrar la capacitat de diferenciar i valorar el coneixement científic per contrast amb altres formes de coneixement.

En matèria de competència lògicomatemàtica, les PAP avaluaran la capacitat d'usar coneixements i habilitats relatius a diferents àmbits de les matemàtiques per resoldre exercicis, problemes i situacions d'aplicació. La resposta s'haurà d'aconseguir sense calculadora i es valoraran el procés de resolució, la resposta i la capacitat d'analitzar els resultats obtinguts des del punt de vista de la seva raonabilitat.

Des que l'any 2014 el Departament d'Universitats i Recerca va establir el requisit de superar unes proves d'actitud específiques per als futurs alumnes dels graus en Educació Infantil i Primària, UManresa-FUB organitza activitats de formació adreçades a la seva preparació. En les primeres edicions del curs per preparar les PAP, la formació es va limitar a treballar qüestions de llengua catalana i castellana. La formació d'aquest nou curs s'ha adaptat als nous requeriments de les proves.