El Lab sobre rodes supera amb bona nota la prova pilot i tindrà continuïtat

Les valoracions que han fet les mestres d'aquests centres han estat excel·lents, totes per sobre del 5 en una escala del 0 al 6. La innovació, l'experiència i els materials han estat els elements que han rebut una nota més alta dins la proposta, que tindrà continuïtat a partir del setembre. La prova pilot ha estat possible gràcies a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), la Diputació de Barcelona i CaixaBank.

Els gairebé 1.000 nens que han participat en aquesta prova pilot tenen entre 0 i 6 anys. Les valoracions de les escoles n'han destacat les noves idees que els ha aportat la visita del Lab sobre rodes, especialment en el cas d'aquelles que ja treballen en la línia d'introduir l'experimentació entre els més petits. En el cas de les escoles que no han potenciat tant aquest aspecte, la visita els ha permès constatar el valor positiu de les propostes d'exploració lliure. A més de fer propostes de millora i d'incorporació de nous materials, els centres demanen accedir als materials en préstec o poder repetir les sessions.

Des dels estudis d'Educació, la prova pilot ha servit per modificar alguns dels materials per adequar-los als infants. Segons la directora del grau en Educació Infantil, Montserrat Pedreira, 'revisar el material de manera constant és imprescindible perquè ha d'estar sempre a punt i en condicions perquè arribi als nens amb el màxim de qualitat'. També s'ha constatat la necessitat de fer una formació prèvia a les mestres sobre quin ha de ser el paper de l'adult i quin és el suport que han de donar als nens que hi participen. Pedreira també ha volgut destacar la versatilitat de la proposta, que s'adapta a la idiosincràsia de cada escola; l'aportació del Lab sobre rodes a la millora de l'educació; i l'impuls que representa la col·laboració entre institucions per millorar l'educació científica a les primeres edats.

El Lab sobre rodes té el seu precedent en els 'Matins d'experimentació a les escoles', una proposta que els estudis d'Educació Infantil van posar en marxa abans de crear el Lab 0_6. 'Els matins d'experimentació' portaven algunes de les propostes d'experimentació i ciència elaborades per estudiants d'educació infantil a les escoles. Eren propostes dissenyades per a la Fira d'Experimentació, una activitat oberta a infants de 0 a 6 anys i a les seves famílies de la qual ja se n'han celebrat sis edicions. Totes les propostes que s'hi presenten han estat elaborades amb l'objectiu d'incentivar la curiositat i l'experimentació dels infants. 'Els matins d'experimentació' es van deixar d'oferir quan es va posar en marxa el Lab 0_6. Ara, amb el Lab sobre rodes, es recupera el caire itinerant d'aquella proposta inicial.



Innovació en el món de l'educació

Les institucions vinculades a la prova pilot han fet balanç avui d'aquesta iniciativa. La degana de la Facultat de Ciències Socials del Campus Manresa de la UVic-UCC, Sílvia Mas, ha posat de relleu que projectes com el Lab 0_6 i el Lab sobre rodes contribueixin a la formació dels mestres i a la seva implicació amb la societat i el territori. De la seva banda, Montserrat Pedreira ha volgut destacar la innovació que representa el Lab sobre rodes, perquè 'acosta la ciència als infants de manera diferent'. En aquest sentit, Rafael Homet, diputat delegat d'Educació de la Diputació de Barcelona, ha posat l'accent en el 'valor afegit de propostes innovadores com aquesta, que coincideix amb un moment de reflexió sobre el model d'escola'. Per Homet, el Lab sobre rodes és també una e¡na que permet 'apoderar els mestres, que transfereix coneixement universitat/escola i escola/universitat i que pot contribuir a impulsar les vocacions científiques entre les dones, perquè els fa veure que la ciència no entén de cromosomes'. De la seva banda, Joaquim Macià, director d'institucions de CaixaBank ha emmarcat la col·laboració de l'entitat financera en el suport que habitualment donen a iniciatives vinculades als principals eixos de la seva obra social: la ciència i l'educació.