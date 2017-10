La Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Séquia i UManresa-FUB convoquen el segon Premi Séquia

El premi es va convocar per primera vegada l'any passat, quan la Fundació Universitària del Bages va assumir l'administració de la Festa de la Llum, i es va concedir a la cooperativa MengemBages i a Pere Garcia a títol pòstum. Com ja es va anunciar fa un any, aquest guardó va crear-se amb voluntat de continuïtat perquè any rere any hi hagués un reconeixement a persones i institucions que representen valors com l'enginy, la capacitat de diàleg, el treball en equip, l'esforç i la fermesa davant l'adversitat per defensar causes justes, necessàries i estratègiques per al futur de la ciutat. Les propostes i candidatures per a la segona edició del premi s'hauran de presentar abans del 31 de desembre de 2017.

El premi té dues categories: una per a persones físiques i una altra per a institucions, col·lectius, empreses i grups. Entre els requisits que han de tenir els candidats és que siguin de Manresa, hi visquin o hi tinguin alguna vinculació significativa i el jurat tindrà en compte de manera especial persones o institucions que actuen des de l'anonimat o que són poc conegudes. Les candidatures poden ser presentades per entitats, institucions, empreses o col·lectius o proposades per membres del jurat, que estarà format per un representant de la Fundació Universitària del Bages, un de l'Ajuntament de Manresa, un de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, un de l'Associació de La Misteriosa Llum i un del Col·legi d'Advocats de Manresa, com a entitat administradora de la Festa de la Llum 2018.

Els guardonats en el Premi Séquia tindran un reconeixement públic que es farà en el marc de la Festa de la Llum, podran signar en el llibre d'honor dels manresans hereus de l'esperit de la Séquia i rebran una escultura obra de l'artista Ramon Oms.



Els guardonats de la primera edició



Pere Garcia (1946-2016), en la categoria individual, i la cooperativa Mengem Bages, en la categoria col·lectiva, van ser els guanyadors de la primera edició del Premi Séquia.

En el cas de Pere Garcia, el premi es va lliurar a títol pòstum, i el va recollir la seva família. El jurat va voler reconèixer la seva actitud proactiva, emprenedora i resolutiva; la capacitat de diàleg, d'encomanar il·lusió i de sumar suport per a projectes de ciutat; la creativitat i l'enginy; i el seu optimisme. Garcia va estar al capdavant del departament de Comunicació de Caixa Manresa durant vint anys, després d'una trajectòria professional com a publicista a Ràdio Manresa i a Barcelona. Va ser president de l'Associació Misteriosa Llum just quan l'entitat va rebre el reconeixement com a Patrimoni cultural i immaterial de Catalunya, va ser un dels impulsors de la Fira de l'Aixada i va estar vinculat a l'Orfeó Manresà.

Segons el jurat, la cooperativa MengemBages va ser mereixedora del guardó per la seva actitud proactiva i emprenedora, així com per la capacitat d'impulsar i fer viable una iniciativa empresarial que proposa un canvi en els hàbits de consum de la població per fer-los més sostenibles i saludables. En el cas de la cooperativa, el Premi Séquia també volia reconèixer-li la capacitat de sumar energies i recursos en favor dels productors locals, la promoció del regadiu de Manresa i el compromís transformador amb la ciutat i el territori. MengemBages és un projecte de la cooperativa Frescoop SCCL, que es dedica a la distribució d'aliments de proximitat per a particulars i col·lectivitats, amb una clara voluntat de treballar amb i per al territori.