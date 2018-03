Aijec, Cambra, PIMEC i UManresa-FUB donen continuïtat a un programa per al desenvolupament de professionals del món empresarial

La Cambra de Comerç de Manresa, PIMEC Catalunya Central, AIJEC Catalunya Central i UManresa-FUB han organitzat una segona edició del Programa de Gestió i Desenvolupament Empresarial (PGDE), una iniciativa que té com a objectiu que empresaris, directius, comandaments, autònoms i professionals en general del Bages i la Catalunya Central disposin de recursos formatius a mida per avançar en l'excel·lència.

En aquesta segona edició el programa inclou una oferta de nou cursos destinats a donar resposta a necessitats formatives molt concretes i puntuals de directius, emprenedors i autònoms de petites i mitjanes empreses del territori. Totes les formacions estan pensades perquè tinguin una durada assumible per a aquests professionals i perquè siguin al màxim de pràctiques, a més de tenir una gran aplicabilitat en el dia a dia. La formació s'inicia el proper mes d'abril amb un curs de gestió de l'empresa familiar i acabarà el mes de desembre amb un curs de productivitat personal.

Tots els cursos estaran acreditats pel Centre Internacional de Formació Contínua del campus Manresa de la UVic-UCC i són bonificables a través de la Fundación Estatal para la formación en el Empleo. El programa d'aquesta segona edició també inclou les formacions "Persuasió, lideratge i gestió del canvi", "Easy Digital Màrketing per a Pimes", "Qui sóc a les xarxes? Crea i gestiona la identitat digital", "L'experiència del client per vendre més", "Aprèn finances jugant!", "Millors decisions per a una millor gestió" i "Management colors: model integrat de competències directives".

El PGDE complementa la formació que imparteixen habitualment les entitats i institucions que l'organitzen. Com en la primera edició, els continguts s'han dissenyat tenint en compte les necessitats de l'entorn empresarial i econòmic del territori, així com recollint les seves necessitats i les inquietuds. El programa pretén impulsar l'eficàcia i l'eficiència en la gestió a través d'una formació que serveixi per actualitzar i adaptar coneixements, per aprendre a tenir una visió global i estratègica que permeti fer front a les noves realitats i tendències i donar eines per saber gestionar la proximitat i per vetllar per la direcció, la gestió i el lideratge dels equips.