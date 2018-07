Un bomber del parc d'Igualada mor en accident a la muntanya

El bomber del Parc d'Igualada Miquel Llordella, va ser trobat mort ahir al Parc Nacional d'Ordesa i el Mont Perdut, a l'Aragó. el bomber era veí del nucli de Talteüll, del municipi de Masoteres, a la comarca de la Segarra.

El cos sense vida del bomber, de 47 anys d'edat, va ser rescatat per especialistes de la Guàrdia Civil a la vall de Pineta. En concret, el bomber del parc igualadí va morir mentre feia una travessa entre la via Ravier i l'Espolón Espar-rets. Amb tot, es desconeixen les causes exactes de la mort perquè el bomber feia el recorregut en solitari.

Segons informa l'institut armat, va rebre l'avís dimarts cap a les 7 de la tarda a través d'una trucada feta per un amic que va informar del recorregut que tenia previst fer l'escalador i que feia hores que havia sortit.

La zona va ser rastrejada de forma immediata des de l'helicòpter del cos policial amb base de Benasc, tot i que una tempesta va obligar a abandonar la tasca de recerca per les dificultats per continuar fent el vol.

Els treballs es van reprendre a primera hora del matí d'ahir per un grup d'especialistes que van ser traslladats en helicòpter fins al balcó de Pineta, una zona gelada on s'acostumen a registrar nombrosos accidents per relliscades. Després d'un recorregut exhaustiu de la zona, els membres de l'equip de rescat van localitzar l'escalador amb ferides que evidenciaven el seu defalliment. La boira que en aquells moments envoltava la zona va obligar l'helicòpter de la Guàrdia Civil a fer tasques de suport parcial sobre el terreny per tal de poder realitzar el trasllat del cadàver al dipòsit de Boltaña.

Llordella hauria tingut torn de treball avui al Parc d'Igualada, on els seus companys es mostraven profundament afectats per la seva mort.

D'altra banda, el cos de Bombers de la Generalitat va expressar, ahir, el seu condol a família, amics i companys de Llordella a través d'un missatge a la xarxa social Twitter.