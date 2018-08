Usuaris del centre Sagrat Cor de Martorell faran tallers a l'hort

El Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones de Martorell ha elaborat un conveni de col·laboració amb l'Hospital Sagrat Cor, pel qual els usuaris podran participar d'un taller d'hort a la zona del viver de Can Serra. Aquesta iniciativa persegueix una millora de la qualitat de vida dels usuaris que tenen algun tipus de malaltia mental. Els participants dels tallers de l'hort a Can Serra faran la seva tasca a la zona del viver sota la supervisió dels monitors de l'Hospital Sagrat Cor al llarg de tot un any, en horari de 9 del matí a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. Si l'experiència és positiva podria ampliar-se fins a quatre anys, ja que de moment serà per un any.