L'alcalde de Masquefa celebra l'annexió de la Beguda Alta perquè «dona resposta a una necessitat volguda pels veïns»

L'alcalde de Masquefa, Xavier Boquete, ha valorat positivament en declaracions a l'ACN la decisió del Govern d'agregar el nucli de la Beguda Alta a Masquefa. Segons el batlle, aquesta "no només era una demanda dels Ajuntaments sinó, sobretot, dels veïns". Per Boquete, amb aquesta decisió "l'administració dona resposta a una necessitat volguda pels veïns".

El decret aprovat pel Govern aquest dimarts suposa que el nucli de població de la Beguda Alta quedi annexionat al municipi de Masquefa i, d'aquesta manera, es corregeix una "disfuncionalitat històrica", ja que fins ara aquest nucli es trobava dividit entre els termes de Masquefa, Sant Esteve Sesrovires i Sant Llorenç d'Hortons i les comarques de l'Anoia, el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. Ara, ha dit Boquete, "tenim el deure i compromís de veure com es pot mantenir la identitat" de la Beguda.

Boquete ha relatat que els veïns de la Beguda Alta ja havien manifestat en reiterades ocasions la seva voluntat d'annexionar-se a Masquefa i posar fi als problemes administratius amb què es trobaven pel fet de dependre de tres municipis i tres comarques diferents. Els mateixos veïns, ha explicat el batlle, "havien fet un procés molt llarg a partir de l'elaboració d'enquestes i estudis en què els resultats assenyalaven que més d'un 90% volien pertànyer a Masquefa".

L'alcalde de la localitat anoienca també ha celebrat que el Govern hagi tingut en compte les al·legacions del municipi i hagi ampliat la delimitació territorial. En un primer moment, ha recordat Boquete, es van dibuixar unes línies que anaven arran de les cases i això podria provocar que "tinguéssim una altra Beguda en un futur". "Els límits ara s'han marcat on comencen les infraestructures viàries, és a dir, es tracta d'uns límits naturals i no forçats", ha explicat.

D'altra banda, Boquete ha relatat que ara l'Ajuntament de Masquefa té el deure de veure com es pot mantenir la identitat de la Beguda Alta. En aquest sentit, el batlle ha relatat que la millor opció que hi havia sobre la taula és que aquest terme fos una Entitat Municipal Descentralitzada (EMD), però ha lamentat que la LRSAL "ho va prohibir". Per això, ha dit, "haurem de veure si la LRSAL aixeca aquesta prohibició i, si no, haurem de veure quin instrument es pot fer servir perquè la identitat de la Beguda es pugui mantenir".