Detinguts per robar als transportistes a les àrees de servei de l'Anoia

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones acusades de robar als transportistes a les àrees de servei de l'A-2 de l'Anoia, en concret a les del Bruc i Jorba. Els arrestats, una dona i un home, de 30 i 51 anys, veïns de Barcelona, han quedat en llibertat amb càr-recs després de declarar davant del jutge de guàrdia d'Igualada.

La investigació va arrencar al principi d'octubre, després que la policia detectés un augment de furts a l'interior de vehicles de transportistes que s'aturaven en àrees de servei de l'autovia A-2. Arran de les indagacions, es va esbrinar que la dona distreia les víctimes per sostreure'ls les joies o diners que portaven a sobre o tenien a l'interior del vehicle. Pel que fa al seu còmplice, era l'encar-regat de traslladar-la per les diferents àrees de servei. Amb aquest modus operandi, acostumaven a robar als transportistes perquè habitualment són gent que està de pas, i de vegades no denuncien el fet per falta de temps o pel poc valor de l'objecte furtat.

Durant la investigació, els agents van constatar que els lladres llogaven vehicles per desplaçar-se per tota l'A-2 i l'autopista AP-7 en horari nocturn. D'aquesta manera podien cometre els furts passant més desapercebuts. Finalment, el 28 de novembre, els Mossos van localitzar i detenir els dos sospitosos a Barcelona i van recuperar una part de les joies sostretes. A hores d'ara se'ls relaciona amb dos fets a la comarca de l'Anoia. Un va ser a l'àrea de servei del Bruc i l'altre a la de Jorba. El valor dels dos furts supera els 2.500 euros, entre joies i diners.