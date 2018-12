L'alcalde de Martorell es compromet a millorar les dependències de Can Serra

L'alcalde Xavier Fonollosa s'ha compromès a tirar endavant, properament, la redacció del projecte de millora de les dependències del Centre Ocupacional de Can Serra, on treballa una trentena de persones amb discapacitat intel·lectual. Així ho va anunciar en la trobada anual amb les famílies del centre, que va tenir lloc al complex educatiu Torrent de Llops.

Fonollosa va destacar que Martorell «està preciós per molts motius, però sobretot per la feina que fan els treballadors de Can Serra, a través de la producció de flors al seu viver. Estem decidits a redactar un projecte per millorar totes les instal·lacions del centre ocupacional. Una gran reforma integral per corregir deficiències en temes d'accessibilitat i espai». I va afegir que «si d'algun col·lectiu intentem no oblidar-nos mai, és precisament d'aquest».

En representació de l'Associació de Mares i Pares de Can Serra, Encarna Morillo va destacar que aquest any els usuaris i professionals del centre ocupacional han pogut cultivar més de 100.000 flors per engalanar els carrers i places de la ciutat. «És un honor que l'Ajuntament confiï en els treballadors de Can Serra, perquè això transforma la mirada de la societat cap a les persones amb capacitats diferents». I va afegir que «Can Serra té moltes fortaleses per continuar sent un servei públic referent al poble. Continuem necessitant el compromís de l'Ajuntament per estudiar les possibilitats de millora del servei».

Salo Moliner, directora de Can Serra, va aprofitar la seva intervenció per recordar l'usuari Jordi Casals, que va morir la primavera passada. «El Jordi va ser una persona molt dels seus, va passar per l'experiència d'independitzar-se del nucli familiar quan el pare era molt gran. Sempre va agrair l'atenció que li prestaven les altres persones: murri, rondinaire, però agraït», va dir.

Segons Moliner, a Can Serra «s'hi va trobar bé des del primer moment, i va crear vincles amb els professionals i companys que l'acompanyaven».