Les més de 13.000 visites al Parc de Nadal i a la pista de gel d'Abrera superen les expectatives

Prop de 13.000 persones han visitat la Carpa Diverespai i la pista de gel del Parc de Nadal d'Abrera, segons han explicat fonts de l'Ajuntament. La cloenda del parc va tenir un brillant colofó amb l'actuació de Gisela, una exhibició sobre gel amb patinadores de N-ICE, l'animació dels bagencs Pep Callau (animador al Camp Nou) i els Pepsicolen, i una xocolatada.

L'alcalde, Jesús Naharro, ha destacat que el Parc de Nadal ha tingut una gran acollida per part de les famílies, amb una il·lusió «que ens encoratja a continuar treballant per poder fer l'any vinent un altre Parc de Nadal», ha explicat. El Parc de Can Morral va acollir, del 21 de desembre al 7 de gener, un parc de Nadal que «innovador, màgic i ple de sorpreses per als infants» de 0 a 12 anys i les seves famílies. Un espai lúdic en una vela climatitzada de 700 metres quadrats ha acollit espectacles, tallers, animació infantil, inflables i llits elàstics.

Per primera vegada, aquest Nadal, Abrera ha instal·lat una de les populars pistes de gel, del 9 de desembre al 7 de gener. La pista, de 25 m x 10 m, ha estat un atractiu per a moltes famílies d'Abrera i també per a moltes de poblacions properes que hi han portat els infants a patinar.

Les dades que ha donat a conèixer l'Ajuntament parlen d'una mitjana de 550 persones a la Carpa DiverEspai i més de 350 persones a la pista de gel. En total, 13.147 persones.