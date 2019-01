La Pobla vol tirar endavant en un any els projectes del 2019 i els aturats del 2018

L'Ajuntament de la Pobla de Claramunt treballarà durant el 2019 amb un pressupost de 3.400.311,22 euros. Uns comptes que tenen el suport del PDeCAT i l'oposició de la resta de formacions representades al ple: Participa!, Junts per la Pobla i ERC.

El regidor d'Hisenda, Josep Aloy, ha explicat que per elaborar el pressupost d'enguany «s'ha agafat l'estat d'execució dels números del 2018 i s'han anat adaptant i ajustant les partides». El municipi tindrà 300.000 euros en el pressupost d'inversions. I ha recordat que encara queden per executar 700.ooo euros més de la liquidació del 2017.

Entre les actuacions previstes hi ha la millora dels parcs urbans, de la senyalització del municipi o de la xarxa de clavegueram. També es preveu la ubicació d'uns columbaris al cementiri municipal per a les restes de persones incinerades, la construcció d'una pista per a monopatins o la de dues pistes de pàdel. Aquests dos dar-rers projectes ja es troben a anuncis de licitació.

El regidor d'Hisenda destaca que l'endeutament municipal és d'un 0 %, si no es té en compte el crèdit demanat per a la construcció del dipòsit d'Aigües Ter-Llobregat i el retorn de la participació als tributs de l'Estat. Aloy ha explicat que els pressupostos del 2019 no han incorporat unes línies d'ajuts, com beques i la destinació del 0,7 % del pressupost al Tercer Món, «ja que s'han d'elaborar unes bases i en aquest moment en el departament de secretària hi ha un volum molt important de feina».

L'oposició destaca el bon treball en l'elaboració del pressupost, però critica el govern per no haver portat a terme el pla d'inversions previst per al 2018 (700.000 euros). El govern considera que els projectes s'han encallat per la vacant en la plaça de secretaria-intervenció.