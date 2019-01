La Generalitat planteja tancar una de les 9 aules de P3 d'Esparreguera

Han nascut menys infants, hi haurà menys aules d'escolarització. Aquesta és la circumstància que ja es va produir el 2016-2017. Aleshores, Esparreguera va perdre dues de les línies d'escolarització que tenia al nivell de P3. Ara la situació es reprodueix, segons va explicar el regidor d'Educació, Antonio Ferre, als micròfons de Ràdio Esparreguera.

El departament d'Educació, segons les mateixes fonts, han presentat en els darrers dies una oferta que preveu 8 línies de P3 en diferents centres educatius i 200 places. La Generalitat ha manifestat la intenció que la novena línia es tanqui a l'escola Taquígraf Gar-riga. Si es confirmen aquestes previsions que ha fet el departament, Esparreguera tornaria a perdre una línia de P3 el curs vinent per una raó simplement de descens de la natalitat: l'any 2016 es va registrar una baixa xifra de naixements. En van néixer 167. Com que hi ha mobilitat entre poblacions, tot i que només en van néixer 167 podrien arribar a demanar plaça per a 176 infants (algunes famílies amb nens petits han anat a viure a Esparreguera ).

La Generalitat ha manifestat la intenció que la novena línia es tanqui a l'escola Taquígraf Garriga, segons ha anunciat Ferre. El mateix regidor veu amb fredor la realitat dels números que ha presentat el departament i considera que difícilment es podrà salvar la novena aula de P3. Fa dos anys sí que es va aconseguir revertir la situació in extremis, però «llavors vam registrar un increment d'inscripcions fora de termini que ho va justificar. Però ara hauríem de superar les 200 inscripcions i, de moment, en preveiem 176». La xifra queda a hores d'ara molt allu-nyada d'aquesta quantitat. Les prop de dues-centes places que s'ofereixen queden repartides en vuit línies i set escoles, de manera que, novament, el Pau Vila serà l'únic centre de dues línies al curs vinent.

El curs 2016-2017 el municipi ja va perdre dues línies de P3, una a l'escola Taquígraf Garriga i una altra a Les Roques Blaves. Des de fa dos cursos, però, la vila havia recuperat la segona línia a l'escola Taquígraf Garriga.

Quant a la secundària, és previst que, per cinquè curs consecutiu, s'augmenti una desena línia de primer d'ESO, encara que l'oferta inicial és de nou grups. Aquesta nova línia aniria ubicada, probablement, a l'IES El Cairat.