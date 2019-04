Per la Conca s'oposa a la pèrdua de sòl agrícola per fer grans polígons a l'Anoia

L'Associació Per la Conca es presenta com a opositora a la creació d'un gran polígon de 300 hectàrees a Can Morera, a prop de la ciutat d'Igualada. Aquesta infraestructura, que defensa Marc Castells, alcalde d'Igualada, i el sector empresarial, es planteja per acollir grans indústries.

Unes 80 persones es van reunir dimecres al vespre al Teatre del Centre Unió Agrícola d'Òdena per escoltar Josep Baulida, membre de l'entitat, i els representants d'Unió de Pagesos (UdP) Jaume Jorba i Josep Mª Mensa, que van desgranar l'origen de la inversió pública que vol urbanitzar més de 300 ha a Can Morera, els motius pels quals la plataforma considera que s'estan repetint els mateixos passos especulatius que fa deu anys, però en format macropolígon, el greuge que suposarà per a l'activitat agroalimentària del sector al territori i han reflexionat sobre si és més important per als habitants de la zona fer realitat el projecte de grans parcel·les o bé tractar d'omplir el 40% de zones buides dels polígons industrials, segons va detallar Mensa.

L'acte s'emmarcava en el cicle de presentacions que Per la Conca fa del Compromís per la Conca, manifest que demana més participació ciutadana per a la presa de decisions, pensar en una indústria de futur, urbanitzar de forma sostenible i que canalitzi la dinamització del sector rural, el qual aplega particulars i associacions –més d'una trentena. La plataforma Per la Conca apareix com a resposta de la reactivació del Pla d'Ordenació Urbanístic de la Conca d'Òdena (PDUCO) –que es remunta als primers moviments de l'Incasòl del 2006, segons Baulida–, el qual manté l'actuació original de requalificar 37km2 d'àrea forestal en zona urbanitzable per a un possible macropolígon industrial i que actualment no està subjecte a una aprovació municipal de cap Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal.

Per a Jorba, membre d'UdP, «una explotació ha de ser viable i no ho és si es projecta sobre el ter-ritori un tipus d'indústria que és incompatible amb l'explotació agroalimentària». La xerrada informativa, encarada a defensar la participació ciutadana davant del que consideren una actuació que no té en compte la realitat, ha estat defensada durant la participació de Mensa, també d'UpD, el qual ha dit que «el 40% dels polígons industrials de la Conca estan buits. Aquest és un dels arguments pels quals no entenem aquesta proposta per part de la Generalitat».