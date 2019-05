FirAnoia redueix el pressupost, però se supera en ocupació i activitats

FirAnoia torna amb menys pressupost, però amb les mateixes expectatives i un increment en la programació. Divendres retorna la mostra de la indústria i el comerç local al passeig Verdaguer. El pressupost és de 85.000 euros, pràcticament autofinançat, hi haurà parades que ompliran el quilòmetre del passeig, i a la plaça de Can Font es veuran les últimes novetats del sector de l'automoció.

L'edició d'aquest any tindrà 146 expositors, i un calendari d'activitats professionals, familiars i lúdiques al llarg dels tres dies de fira. I Igualada Comerç s'hi suma amb la celebració de la Nit de Shopping el dissabte 1, fins a la mitjanit.

La reducció contínua del pressupost amb què any rere any s'ha presentat FirAnoia respon, segons ha comentat Joan Domènech, president de l'entitat organitzadora, a «assolir objectius amb un cost adequat». I és que dels 100.000 euros anunciats per a la darrera edició, enguany el pressupost s'ha reduït un 15%. El president de Fira d'Igualada ho atribueix també al fet que durant l'edició passada s'havia inclòs el TastAnoia durant els mateixos dies, i respecte a edicions anteriors, despeses relacionades amb la ubicació de Cal Carner i altres factors han participat en aquesta disminució.

Centrada en l'àmbit comarcal, el 80% d'expositors i participants d'aquest 2019 són iniciatives anoienques dividides en els sectors d'alimentació, amb 8 estands, automoció, amb 21 expositors de vehicles, 13 espais dedicats a entitats comarcals, 16 iniciatives per a la venda de mobiliari, cristalleria i electrodomèstics per a la llar, 11 més d'específiques per al sector de les reformes, la instal·lació d'equipaments i mercat immobiliari; 12 espais presentaran activitats per al temps extraescolar i el lleure; 6 estaran dedicats a l'oci; 22 presentaran iniciatives comercials vinculades amb el món de l'artesania; i com a novetat, 8 centres educatius desenvoluparan un mercat de cooperatives escolars entre el carrer Esquiladors i el de la Trinitat. Finalment, 14 estands agrupats en la categoria Diversos mostraran iniciatives comercials en pell, bijuteria, joieria, transports, maquinària agrícola, còmputs, anàlisis de dades i serveis d'autoescola.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha celebrat la consolidació del nou format, el caràcter lúdic i familiar de les activitats i ha subratllat el mercat de cooperatives escolars com una mostra de la cultura emprenedora que els alumnes treballen a les escoles, perquè «el futur passa per ser dinàmics i actius», ha assegurat, per a una «ciutat que no ha de parar mai».



Programa variat

A més dels prop de 150 estands que formaran la mostra, Fira d'Igualada acompanya el Fir-Anoia d'activitats vinculades al teixit associatiu. El 2n Torneig de FIFA Playstation s'estendrà durant dissabte i diumenge i oferirà als premiats entrar directament a les semifinals del Torneig Gàmper organitzat pel FC Barcelona. Dissabte a les 10 del matí es donarà el tret de sortida de la 3a Nordic Walking i la 5a Caminada popular, i ja durant la tarda tindrà lloc la Subhasta Solidària d'Antiguitats, a les 6, una subhasta per recaptar fons per al Banc de Queviures d'Igualada. Diumenge hi haurà, entre d'altres, el Campionat Comarcal d'Escacs, el de petanca i un taller de drons per pilotar-los durant l'Aerosport.