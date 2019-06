Olesa se suma amb actes propis a la setmana de la natura a partir de demà

Olesa de Montserrat se suma als actes de la Setmana de la Natura, que se celebra a diferents municipis catalans, de l'1 al 10 de juny. És el tercer any consecutiu que Olesa s'adhereix a aquesta commemoració «amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania sobre la necessitat de conservar el medi ambient i el patrimoni natural», segons han explicat fonts municipals.

El departament de Medi Ambient d'Olesa ha organitzat enguany tres activitats, dues de les quals conjuntament amb la Biblioteca Santa Oliva: un passeig cultural pel riu Llobregat, un taller per conèixer amfibis i rèptils, i un altre per construir hotels per als insectes. La setmana de la Natura és una iniciativa de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya i la Xarxa de Custòdia del Territori, dues xarxes d'entitats sense ànim de lucre i de referència en el món de la conservació de la natura. També té el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

La primera de les activitats organitzades a Olesa tindrà lloc aquest mateix diumenge, 2 de juny, a partir de les 10 del matí, amb un passeig cultural pel riu Llobregat. El punt de sortida serà el pavelló Sant Bernat. L'objectiu és donar a conèixer els panells informatius que s'han col·locat dar-rerament per tal de donar a conèixer el patrimoni natural de la llera del riu al seu pas per Olesa de Montserrat. La segona de les activitats organitzades per la Setmana de la Natura és el taller «Coneguem els amfibis», que tindrà lloc el dijous, 6 de juny, a les 17.30 hores, a la Biblioteca Santa Oliva. L'objectiu és que les persones participants puguin conèixer determinades espècies de rèptils i amfibis, veure-les i també tocar-les.

El divendres, 7 de juny, es farà la darrera de les activitats, que consistirà en un taller per construir hotels per als insectes, també a la biblioteca Santa Oliva a les 17.30 hores. Un dels hotels per a insectes que es construeixi quedarà instal·lat a l'exterior del pis superior de la biblioteca, al qual es farà un seguiment des del departament de Medi Ambient. Aquesta setmana, la biblioteca ofereix una selecció de libres. Arreu de Catalunya s'han organitzat més de 300 activitats per promoure la conservació de la natura i el medi ambient.