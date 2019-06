Una vintena de famílies calafines planten una alzina en la festa dels nadons del 18

Una vintenta de famílies amb nadons nascuts el 2018 a Calaf van poder participar aquest diumenge de la festa Arrela't. Els participants van poder plantar una alzina al preu del castell de Calaf. Durant el 2018, a la població hi van néixer una trentena d'infants.

La festa es va iniciar a les 11 del matí, amb l'animació dels grallers i geganters de Calaf, que van sortir des de la plaça Gran en cercavila cap al castell. Ja al peus de la construcció, es va rebre els alumnes de l'Escola Municipal de Música que van interpretar tres peces del cançoner popular català. La regidora d'Urbanisme, Via Pública i Medi Ambient, Teresa Torrijos, va explicar que «fa quatre anys, ens vàrem proposar fer de Calaf una vila més verda i recuperar espais on poder gaudir del nostre entorn i de la natura, la primera alzina dels nadons la vàrem ubicar justament en un d'aquest llocs, al bosquet del rentador, un espai oblidat que ara disposa de taules i cadires per poder-hi passar l'estona, avui ens desplacem en un altre entorn emblemàtic de la vila, el Castell, un espai fins fa poc tancat que pretenem esdevingui destí de passeig, ja que la recent obertura dels vorals ha permès que els vilatans ara gaudeixin d'un espai fins ara inaccessible».

D'altra banda, aprofitant que la festa també es vincula amb el Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra a tot el món demà, dia 5 de juny, es va fer l'entrega dels premis del concurs Calaf en flor, que destaca els balcons més florits de la població.