La igualadina Buff rep un premi pels seus valors aplicats en el treball

L'empresa igualadina de roba esportiva Buff ha estat guardonada per la Fundació Factor Humà amb el premi Mercè Sala, que reconeix organitzacions i projectes que «són la concreció pràctica dels principis i valors que aquesta economista i política catalana representava –tracte humà, innovació, pragmatisme i visió global–», segons han explicat fonts de l'entitat.

Esther Massats, responsable de Comunicació d'El Celler de Can Roca, entitat que va obtenir el premi l'any passat, i Anna Fornés, directora de la Fundació Factor Humà, van ser les encarregades de lliurar el guardó i van expressar la seva «admiració» per l'èxit espectacular de les gorres, gorros i del producte estrella de Buff, el tapaboques tubular: «Actualment exporten el 90% de les seves vendes a més de 60 països i tenen més de 200 treballadors, dedicats des del disseny i la producció fins a la distribució».

Ahir, en el moment del lliurament, el jurat del premi va destacar la localització de Buff, a Igualada. Hassat definia l'Anoia com «una regió històrica del tèxtil català colpejada durant anys per la crisi industrial». «Un entorn –va afegir– en el qual l'empresa Buff ha sabut conviure i pel camí demostrar que una bona idea amb una adequada gestió al darrere ho té tot de cara per triomfar».

David Camps, director general de Buff, va recollir el premi en nom de l'empresa, i va declarar que «els valors de la nostra organització encaixen amb els de la Fundació Factor Humà».

El seu propòsit actual, segons Camps, no tindria sentit sense els treballadors i se sustenta en tres eixos: «La millora de la comunicació interna, la conciliació de la vida personal i laboral, i la direcció per valors».