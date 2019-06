Les forces d'esquerra d'Igualada descarten fer fora Castells, de moment

Després de diverses converses de cara al mandat municipal que comença aquest dissabte 15 de juny, les tres formacions d'esquerres a l'Ajuntament d'Igualada han encetat «un camí de cooperació» si bé encara no han confirmat un acord per fer fora l'actual alcalde en funcions, Marc Castells.

Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) valora «molt positivament les aproximacions que hi ha hagut i les converses que s'han produït en les reunions amb les altres formacions per la capacitat de diàleg i acord que s'ha començat a posar sobre de la taula. Si bé no han estat suficients com per tancar un acord de govern, sí que han servit per establir ponts i emplaçar-se a un treball conjunt davant el govern conservador i en minoria de Marc Castells», asseguren.

Els candidats i equips de cada formació han comprovat els punts en comú que tenen sobre el present i el futur d'Igualada. Igualada Som-hi ha assistit aquestes converses amb el document «Agenda del Canvi. Mandat 2019-2023» amb les polítiques per la ciutat, tot seguint l'actitud que la candidatura progressista ha mantingut durant la campanya d'oferir «un projecte polític i de canvi dedicat exclusivament a la ciutat i de caire emminenment municipal».

Les coincidències entre Igualada Som-hi, ERC i Poble Actiu «esperonen» les tres formacions a «continuar apropant posicions i fer un treball conjunt en defensa dels drets socials bàsics i fer avançar la ciutat des de l'esquerra» durant el proper mandat.