Més de 4.000 persones van fer un tast de Vadefoodies a Igualada

El festival gastronòmic Vadefoodies, que es va celebrar de divendres a dissabte a Igualada, ha complert les expectatives de visitants. Els organitzadors asseguren que més de 4.000 persones hi van fer cap. La cinquena edició de la trobada va tenir lloc al Museu de la Pell d'Igualada. La festa va estar centrada en la cuina coreana -representada per Ahyun Sun, del restaurant Koryo de Barcelona- i els esmorzars de forquilla i ganivet, que van incloure una demostració i tast del xef Sergi de Meià i la seva mare, Adelaida Castells.

A banda dels tallers, xerrades i showcookings relacionats amb aquestes dues tendències, també cal destacar la xerrada i tast del món dels gelats, a càrrec del xef Jordi Guillem, i la conferència d'Elsa Yranzo sobre disseny i gastronomia coorganitzada per Disseny Marked i amb la col·laboració del Barcelona Centre de Disseny.

Un dels apartats que va tenir més èxit va ser l'Eat Street de dissabte, on una quinzena de restauradors van oferir les seves millors degustacions, en vetllades amenitzades per diversos concerts. Bona part dels visitants del Vadefoodies van passar per aquesta mostra.

Pel que fa al concurs d'esmorzars de forquilla i ganivet de l'Anoia, un cop comptabilitzades les tres mil butlletes de les urnes situades als restaurants, s'ha proclamat guanyador el restaurant Mirasol d'Igualada, amb la seva recepta «Els nostres callos». El segon restaurant més votat ha estat el Bar Tarragona, que també oferia una recepta amb els callos com a protagonistes: «Els callos del Tarragona».

En total han participat al concurs vint restaurants d'arreu de l'Anoia, que durant aquest mes de juny han ofert els seus millors esmorzars de forquilla.

El festival el van inaugurar divendres l'investigador gastronòmic Pere Castells amb una conferència sobre tendències gastronòmiques i la metge dietista Magda Carlas amb una xerrada sobre fermentats, i va tenir la participació d'experts del sector i autoritats institucionals com el cònsul general de Corea, Taewan Huh.

En el transcurs de l'acte inaugural, els organitzadors van anunciar que Brasil serà el país convidat al proper Vadefoodies 2020.