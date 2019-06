L'alcalde d'Igualada confia poder aprovar avui el cartipàs municipal

Marc Castells va haver d'ajornar el ple del cartipàs previst per a ahir. Diu que ho va fer per satisfer una petició que li havia fet arribar el grup de Poble Actiu (CUP), que va argumentar que convocant un ple divendres, amb tres dies festius pel cap de setmana de Sant Joan, no podien fer les seves propostes a l'assemblea de militants. I Castells va explicar ahir que va entendre l'argument. En cap cas no va esmentar les altres formacions, tot i que sí que va admetre que hi havia hagut contacte amb ERC i amb Igualada Som-hi per tal de tractar «temes menors».

Aquests «temes menors» tenien a veure amb l'increment conjunt de la despesa en càrrecs públics. Un dels factors que hi incideixen és que ara hi ha més dedicacions exclusives que en el darrer mandat i que una d'aquestes, l'alcaldia, l'assumirà l'Ajuntament d'Igualada. Castells ha cobrat tot el mandat passat com a diputat a la Diputació de Barcelona. Els grups de l'oposició li reclamen reduir despeses.