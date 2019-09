Més d'un miler de caminants participen a l'Alzheimer Race d'Igualada

El matí de diumenge va tenir lloc a Igualada la cinquena edició de la Alzheimer Race, caminada solidària que va comptar amb un miler de persones inscrites. De fet, les inscripcions s'havien tancat feia alguns dies i veïns d'Igualada es van sumar igualment a la caminada. Hi van col·laborar una vuitantena de voluntaris que van ajudar en l'organització. Enguany L'Alzheimer Race va tenir format de caminada, compartint cap de setmana amb l'Igualada Urban Running Night Show (IURNS), cursa que es va dur a terme el dissabte i que va tenir un component solidari a favor de la lluita contra l'Alzheimer.

A partir de les 10 del matí el passeig Verdaguer i l'anella fluvial es van omplir amb samarretes de color gris de les persones que van participar en la cinquena edició d'aquesta caminada solidària que recull fons per a l'Associació de Familiars d'Alzheimer i altres Demències de l'Anoia (AFADA), organitzada amb l'Hospital de Dia Sant Jordi del Consorci Sociosanitari d'Igualada (CSSI) i l'Ajuntament d'Igualada.

El recorregut va ser idèntic al de les tres primeres edicions, amb la sortida i arribada a la plaça de la Masuca, passant pel passeig Verdaguer, l'avinguda Gaudí, i la llera del riu Anoia fins al carrer Joaquima Vedruna, amb un recorregut de 4,5 km. La quarta edició va ser l'única que va sortir de l'Escorxador, degut a les obres que l'any passat hi havia a la plaça de la Masuca.

A partir de les 8:30 del matí es va procedir a l'entrega de samarretes, paravents i dorsals. A les 9:30 va començar un escalfament coreografiat a càrrec de Fanny Cabré Sala, del CAI Popular, i a les 10 es va fer la sortida de la caminada. A les 11:00 començà el concert de La Sèptima Trastada, grup de rumba fusió que va iniciar la seva carrera musical l'any 2015 a Igualada i que el 2016 va publicar el seu primer disc 'Potaje'. Finalment a les 12 es va fer l'entrega d'obsequis i el sorteig dels premis principals, a càrrec de l'alcalde, Marc Castells, la primera tinent d'alcalde, Carme Riera, el regidor d'Entorn Comunitari i Cooperació, Fermí Capdevila, la presidenta de l'AFADA, Núria Solà, i el Gerent del CSSI, Jordi Ferrer. El presentador de l'acte va ser l'Ismael Miquel.

Es va fer un reconeixement a les persones més grans participants, el Sr Joan Fillat i les Sres Antònia Borràs i Conxita Pujadó, i al més petit, en Marc Toda, nascut el 7 de juliol de 2019. Posteriorment es va sortejar una bicicleta de muntanya, una televisió de 43 polzades, un telèfon mòbil, i un vol en globus. A més, prop de 100 persones van rebre altres obsequis, i tots els participants van disposar d'avituallaments i d'una bossa amb productes.

L'activitat forma part de la commemoració del Dia Mundial de l'Alzheimer, que se celebra cada any, el 21 de setembre, i que a Igualada compta amb activitats organitzades per l'Hospital de Dia Sant Jordi del CSSI i l'AFADA, que reuneixen esforços per tal de sensibilitzar a la ciutadania sobre aquesta malaltia. També realitzen activitats el CSA, l'ICS, la Fundació Sant Josep, l'Agència de Salut Pública i l'Ajuntament d'Igualada, tots ells membres del grup GIA que impulsa els dies mundials.

L'AFADA (www.afada.cat) és una associació sense ànim de lucre creada a l'any 2016 amb la finalitat de donar suport, assessorar i informar a les persones diagnosticades amb Alzheimer i altres demències i/o als seus familiars. És successora de la delegació Anoia de l'Associació de Familiars d'Alzheimer de Barcelona (AFAB) que va néixer l'any 2000 recollint la necessitats dels familiars de malalts d'Alzheimer, en aquells moments amb manca de recursos socials i informació relacionada amb la pròpia malaltia. La desconeixença d'aquesta es feia palesa en les famílies i calia un paraigua que donés cobertura no només a les necessitats del malalts sinó també als cuidadors i famílies.