Martorell lliura diplomes a estrangers que han fet programes de formació

El Servei d'Acollida, Diversitat i Accions Comunitàries de l'Ajuntament de Martorell va fer un acte a la sala de plens per lliurar els certificats del Circuit d'Acollida Local (CAL) a les persones estrangeres, empadronades al municipi que ja han completat els diferents programes de formació, una desena en total. El CAL els ajuda a integrar-se al municipi, tenir coneixement de la llengua i el funcionament de l'administració i equipaments. El regidor d'Esports, Gerard Mimó, va ser l'encarregat de fer el lliurament dels diplomes.

L'Ajuntament de Martorell va iniciar les accions formatives per a persones nouvingudes l'any 2010 amb un pla «Coneix Martorell» de cinc hores on es donaven informacions bàsiques per viure-hi: cultura, serveis, principals lleis, sistema sanitari i educatiu. El 2015, la Generalitat va desplegar el Servei de Primera Acollida, demanant als ens locals col·laboració amb les formacions. Des d'aleshores, les persones estrangeres que s'adrecen al servei són orientades a portar a terme un seguit de formacions organitzades per l'Ajuntament, el Servei Local de Català, l'Escola d'Adults i el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), segons va detallar el responsable del CAL, Sergi Aragonès.

En superar aquesta primera formació, l'Ajuntament els lliura els diplomes d'aprofitament i superació del primer nivell, i els dona la benvinguda. Posteriorment, s'orienta les persones a complementar la seva formació ampliant els coneixements de llengües i ,en superar-les, se sol·licita a la Generalitat el Certificat d'Acollida (segon nivell).