Martorell atrau nombrosos visitants a la Fira de Nadal

La rambla de les Bòbiles de Martorell es va omplir diumenge de parades de roba, material esportiu, sabates, joguines, objectes de regal, flors i plantes, videojocs, viatges, complements i food tracks amb motiu de la 9a Fira de Nadal, organitzada per l'associació Nou Martorell. Un certamen que es mostra com un gran aparador per al comerç de proximitat i una bona oportunitat per avançar les compres nadalenques.

La Fira de Nadal va incloure també més d'una cinquantena de carpes d'establiments associats amb tota mena d'articles. Martorellencs i forans van poder comprar a l'aire lliure i sense presses, portar els infants a patinar a la pista de gel de la plaça Mare Caterina i gaudir d'un dia d'esbarjo amb activitats per a tota la família. Els estands es van complementar amb activitats paral·leles: inflables, repartiment de brou nadalenc, tió gegant i xocolatada.