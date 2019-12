El valor cadastral s'apujarà en una trentena de pobles de les comarques centrals

Un total de 184 ajuntaments catalans, entre els que es troben les capitals provincials de Girona i Tarragona, però també poblacions com Olesa, Martorell, Esparreguera o Puigcerdà, han sol·licitat al ministeri d'Hisenda revisar el 2020 els valors cadastrals dels seus immobles urbans. Aquest valor és el que serveix per fixar la seva taxa de l'IBI, l'impost sobre el qual pivota bona part de l'economia dels municipis. Si el valor cadastral és més elevat, com passarà en pràcticament tots els casos, el preu del rebut que haurà de pagar el ciutadà també serà més elevat, si no és que cada ajuntament corregeix l'increment variant el seu propi coeficient que apliquen per acabar de definir el preu d'aquest impost.

D'aquests 184 municipis catalans, la revisió implicarà pujades dels valors urbans d'entre el 3% i el 5% per a un total de 182 d'aquests municipis, ja que l'anterior revisió s'havia fet en dates anteriors al 2011. Només en dos municipis de Lleida que han sol·licitat la revisió (Artesa de Lleida i Os de Balaguer), els nous valors implicaran una correcció a la baixa (del 3%), ja que els últims daten del 2011.

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica aquest dissabte l'ordre del ministeri d'Hisenda que estableix la relació dels 1.092 municipis de tot Espanya que han sol·licitat revisar els seus valors cadastrals urbans el 2020. Entre aquests hi ha 16 capitals de província. Els ajuntaments poden sol·licitar l'actualització dels seus valors sempre que hagin transcorregut almenys cinc anys des de l'entrada en vigor dels últims valors cadastrals. Els ajuntaments que apareixen ara en l'ordre ministerial la van haver de sol·licitar abans del 31 de juliol passat.

A Barcelona revisaran el valor cadastral municipis com Alella, Arenys de Mar, Badalona, Caldes d'Estrac, Calldetenes, Calonge de Segarra, Castellar del Vallès, Castellfollit de Riubregós, Castellolí, Centelles, Cercs, Cubelles, el Masnou, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Gavà, Granollers, Guardiola de Berguedà, Gavà, Martorell, Castellolí, la Llagosta, la Roca del Vallès, les Franqueses, l'Hospitalet, Lluçà, Malgrat de Mar, Martorell, Martorelles, Mollet del Vallès, Montesquiu, Olesa de Montserrat, Olost , Palafolls, Rellinars, Rubió, Rupit i Pruit, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Lluçanès, Sant Celoni, Sant Julià de Vilatorta, Sant Just Desvern, Sant Pere de Ribes, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Pere de Vilamajor, Sant Quirze de Besora, Santa Maria de Besora, Santa Maria de Martorelles, Sorà, Subirats, Taradell, Tona, Torrelavit, Torrelles de Foix, Torrelles de Llobregat, Ullastrell, Vacarisses, Veciana, Vilalba Sasserra, Vilassar de Dalt.

A les comarques gironines, a banda de la capital, també revisaran el valor cadastral, entre altres localitats, Besalú, Begur, Palafrugell, Pals, Sant Feliu de Guíxols, Camprodon, l'Escala, Peralada, Portbou, el Port de la Selva, Vilobí d'Onyar, Lloret de Mar , Ger, Urús i Puigcerdà. De la demarcació de Lleida, Alàs i Cerc, Arsèguel, Fígols i Alinyà, la Coma i la Pedra, Cabó, Cava, les Valls d'Aguilar, Montferrer i Castellbò, Pinell, Pinós i Sant Llorenç de Morunys.