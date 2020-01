L'alcalde d'Igualada veu el pla director de la Conca d'Òdena «poc ambiciós»

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, creu que el Pla Director Urbanístic (PDU) de la Conca d'Òdena que ha redactat el departament de Territori i Sostenibilitat és «poc ambiciós» i assegura que demanarà que s'ampliï el sòl industrial per poder tirar endavant projectes importants, ja que afirma que, si no, «el tren ens pot passar de llarg novament».

Castells referma la voluntat de l'Ajuntament d'Igualada de liderar la promoció econòmica a la comarca com a capital de l'Anoia i per això aposta per la construcció de polígons industrials amb l'objectiu de crear nous llocs de treball i reduir l'atur dels municipis del seu entorn com Òdena, Santa Margarida de Montbui o Vilanova del Camí, tenint en compte que a Igualada està més controlada. Per aquesta raó, Castells creu que les 300 hectàrees que el Departament de Territori i Sostenibilitat preveu reordenar entre Can Morera, la zona de l'aeròdrom i els adobers d'Igualada no són suficients i considera que han de ser més ambiciosos per dur a terme la recuperació econòmica de la comarca.

El batlle igualadí també va assegurar que treballarà per convèncer el govern d'Òdena de tirar endavant finalment la construcció del polígon de Can Morera, ja que creu que beneficiaria el conjunt del territori, però afirma que malgrat tot «es respectarà l'autonomia local» i si el consistori odenenc manté la seva negativa, respectarà aquesta decisió i el projecte no tirarà endavant. Tot i això, Castells ha recordat que la diferència entre els regidors favorables i contraris al projecte només és d'un vot i que en el conjunt dels municipis afectats pel PDU de la Conca d'Òdena, la suma dels regidors a favor «seria aclaparadora» respecte als contraris. A més, confia que si s'acaba donant aquesta negativa, la construcció del nou polígon finalment es desbloquejaria amb el pas dels anys si es donen canvis de governs al consistori d'Òdena.



Un 2020 d'inici de projectes

Castells va presentar ahir els projectes més destacats de l'Ajuntament d'Igualada de cara a l'exercici d'aquest any 2020, entre els quals destaquen la construcció d'una gran zona verda al barri del Rec, el nou campus universitari o l'enllaç de la ciutat amb la Ronda Sud, així com la finalització de les obres del nou Centre Cívic Nord que està previst que obri les seves portes aquest any.

Castells va explicar ahir la intenció del seu govern pel que fa a la remodelació del barri del Rec tenint en compte la creació d'una gran zona verda al carrer de Santa Anna com a principal reclam. El batlle va assegurar que el pla director per aconseguir que al barri hi convisquin indústria, habitatges i comerços està en una fase inicial, però que això no impedirà que el consistori treballi en la creació d'aquest espai que té l'objectiu de «portar el verd» al barri del Rec i també que la nova zona faci de connector amb la via blava que també es preveu crear a la llera del riu Anoia.

Castells va informar ahir que, un cop acabat l'enderroc de l'edifici de l'antic hospital de la ciutat, ja s'ha acabat el pla director funcional del nou Campus Universitari d'Igualada que preveu acollir a uns 1.000 estudiants en el futur. El projecte tindrà un cost de 8 milions d'euros, per tant, l'Ajuntament exigirà tant a la Generalitat de Catalunya com a la Diputació de Barcelona que els recolzin a través de subvencions en aquest ambiciós projecte.

Pel que fa a l'enllaç de la ciutat amb la Ronda Sud, Castells va assegurar que es preveu adjudicar les obres aquest any 2020.