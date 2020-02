Converteixen antics contenidors de reciclatge de vidre en refugis per a gats a La Torre de Claramunt

La Torre de Claramunt (Anoia) ha creat refugis per a gats de carrer en antics contenidors de vidre. La brigada municipal ha estat l'encarregada d'adaptar-los amb noves obertures, una pels gats i l'altra pels cuidadors. Els refugis de gats estaran instal·lats en els punts on s'han identificat més colònies, un a la Torre i un altre a Pinedes, i més endavant està previst instal·lar-ne un altre a Vilanova d'Espoia. El regidor de medi ambient, Xavier Comes, s'ha mostrat satisfet dels resultats i ha explicat que es tracta d'una nova acció per tal de controlar les colònies urbanes de gats. La iniciativa se suma a d'altres accions que ja s'han dut a terme com identificar els gats abandonats, fer-los una revisió mèdica i esterilitzar-los.