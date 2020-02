Igualada amplia voreres als carrers propers al mercat

L'Ajuntament d'Igualada iniciarà les properes setmanes les obres d'arranjament de les voravies del carrer del Pare Mariano, el passatge de Cornet i el carrer de la Virtut, a més d'un tram del carrer Trinitat, per millorar en conjunt els itineraris accessibles en una zona en què la velocitat màxima permesa per als vehicles és de 30 km/h. Les obres afectaran l'eix del Mercat des del carrer dels Esquiladors fins al del Cardenal Vives. Les obres tenen una durada màxima prevista de quatre mesos i un pressupost d'execució de 204.6669,61 euros.

L'àmbit que abasta el projecte forma part de l'anomenat Eix del Mercat. El projecte preveu ampliar l'amplada de les voreres, que actualment són molt estretes, per millorar la circulació dels vianants, especialment de les persones amb mobilitat reduïda. Les actuacions en la calçada se centraran principalment en la reposició del paviment i l'adequació de la recollida d'aigües. Es mantindrà la xarxa de clavegueram i es col·locaran nous embornals.

L'eixamplament de les voreres comportarà l'eliminació de les places d'aparcament que hi ha en aquesta zona, mesura que quedarà compensada amb la creació d'una nova zona blanca d'estacionament, situada entre el carrer Delícies i el carrer Virtut, on hi poden aparcar 26 cotxes i 4 motos.

L'alcalde, Marc Castells, ha destacat que «aquesta intervenció ens permetrà unir el nucli antic amb la zona del Mercat de la Masuca a través d'un eix amable per als vianants, ampliant el model que ja vam aplicar al carrer dels Esquiladors. I això és possible gràcies a la creació d'una nova zona blanca d'aparcaments, que se suma a les que ja hi ha». I ha afegit que aquest projecte forma part de la decisió estratègica de dinamitzar i transformar tota la zona del Mercat de la Masuca, que a mitjà termini inclourà el nou campus de salut i estarà ben a prop del nou enllaç amb la ronda Sud».