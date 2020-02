Esparreguera posa al centre de la festa major d'hivern el folklore local

Els actes de la Festa Major d'Hivern d'Esparreguera, que van començar dimecres, dia de Santa Eulàlia, patrona de la vila, arriben aquest cap de setmana a la part central del programa festiu. La celebració consolida enguany el model festiu iniciat l'any passat, que dona més protagonisme a les activitats de cultura popular a través de la Federació d'Entitats de Cultura Popular d'Esparreguera (la Fede), i als atractius històrics de la vila, com el Museu de la Colònia Sedó, la ceràmica i el campanar, on aquests dies s'ofereixen visites guiades per donar a conèixer a la ciutadania el patrimoni arquitectònic, industrial i artesanal del municipi.

El regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Esparreguera, Juan Jurado, ha afirmat «és un format que pot durar en el temps i créixer, però hem de saber fer-lo créixer, sumar esforços i analitzar cap on volem anar».

En la mateixa línia s'ha pronunciat el president de la Fede, Joan Tejedor, que ha afirmat que «brindem el lligam que hi ha entre l'Ajuntament i les entitats, sense ambdues parts no seria possible la festa major», i ha llançat «una crida a altres entitats, que no formen part de la Fede, a participar en els actes de la festa major d'hivern perquè sigui encara més reeixida».

Avui hi ha jornada de portes obertes a l'ajuntament d'Esparreguera, a Ceràmiques Sedó i al Museu de la Colònia Sedó, on a les 11 i a les 12 del migdia hi haurà concert dels grups de cambra de l'Escola Municipal de Música i Dansa d'Esparreguera. A les 11 del matí també es fan visites guiades al campanar. Les activitats seguiran a les 5.30 de la tarda amb la cercavila de Santa Eulàlia, que recorrerà els carrers de l'illa de vianants amb totes les entitats que formen la Fede, la Banda de Música d'Esparreguera i els Panderos del Vendrell, que és la colla convidada d'enguany. A les 7 de la tarda, el teatre de La Passió acollirà l'espectacle «Living the Requiem», una obra coral amb piano i solistes; a les 8.45 del vespre la Colla de Diables d'Esparreguera organitza el segon «Ensierru d'hivern» i, a partir de les 10.30 de la nit, la plaça de Santa Eulàlia acollirà la «Nit petarda dels quinze anys!» de la Colla Bastonera del Montserratí.

Diumenge, a les 8 del matí, grallers i tabalers faran matines. Es repetirà la jornada de portes obertes i visites a la colònia Sedó. A la 1 del migdia es podrà veure la Diada Castellera de Santa Eulàlia amb els Castellers d'Esparreguera i els Castellers de Terrassa. A la tarda els actes seguiran a les 5 amb la passada bastonera i a les 6 es podrà veure l'obra «El crèdit», amb la companyia ATC de Calaf, en el marc del 10è Concurs de Teatre Patronat Parroquial d'Esparreguera. I a les 7 de la tarda hi haurà correfoc infantil amb els Polls Folls i la colla infantil Bram de foc.