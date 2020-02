Aigües de Manresa treballa per mantenir el servei a Calaf

La companyia Aigües de Manresa podria mantenir-se com a empresa de gestió de l'aigua de Calaf. L'alcalde de Calaf, Jordi Badia, i el seu grup havien expressat les discrepàncies respecte a les condicions en què es presta el servei d'aigua i havia fet pública la voluntat de rescindir el contracte. Encara més, ha treballat legalment perquè així sigui i que es pogués rescindir el contracte amb Aigües de Manresa. Però la situació actual és que Aigües de Manresa deixarà de ser una empresa pública només de la capital del Bages. S'obre a la presència de representants municipals de les poblacions on presta servei al seu consell d'administració, amb la qual cosa es pretén que l'empresa pública manresana pugui ser considerada empresa pública local a cadascun dels municipis on presta servei.

Per tant, Badia podria aconseguir un dels seus objectius, municipalitzar l'aigua, i al mateix temps mantenir la gestió del servei en la mateixa Aigües de Manresa. Canviaria les condicions administratives. La setmana passada, de fet, es va saber que el ple de l'Ajuntament de Calaf havia decidit «revisar el contracte que té amb Aigües de Manresa, empresa encarregada del subministrament al municipi», perquè la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat els va donar la raó sobre en un conflicte obert amb l'empresa i feia possible declarar nul el contracte actual.

La direcció d'Aigües de Manresa ha assegurat a Regió7 que «està a disposició de l'Ajuntament de Calaf per mantenir una relació sòlida i de confiança a través del diàleg i l'entesa comuna, que beneficiï la població de Calaf». Per tant, oberts a mantenir la relació de prestació de servei d'aigua amb Calaf. I aquesta ruptura i alhora continuïtat és possible perquè el que hauria de ser una concessió administrativa a través d'un concurs, ara, per canvi en el consell d'administració, podria ser el que administrativament s'entén com un encàrrec, sense haver de fer concurs.

Aigües de Manresa assegura que «sempre s'han mantingut les comunicacions amb l'Ajuntament de Calaf, i han estat i estan obertes totes les vies de diàleg, amb l'objectiu d'arribar a una entesa». I per part de l'Ajuntament de Calaf, malgrat la història que hi ha darrere aquesta relació, es veu possible una continuïtat sempre que es posin d'acord, les parts, sobre quins han de ser els nous acords per prestar el servei.

La direcció d'Aigües de Manresa és conscient que el contracte-programa signat amb l'Ajuntament de Calaf el 2 d'octubre del 2013, d'acord amb la normativa d'aquell moment, actualment és nul, tal com diu la Generalitat. «És per això -expliquen fonts de l'empresa d'aigües- que es va iniciar el 2018 un procés amb Calaf, i amb tots els altres ajuntaments d'on Aigües de Manresa gestiona el servei d'aigua, per complir amb el marc legal vigent, i amb la finalitat de convertir l'empresa en mitjà propi de cada un d'ells». Calaf, com a mínim, mantindrà contactes per si amb una nova relació es considera que Aigües de Manresa és millor opció per prestar el servei, ara com a empresa municipal.

En la mateixa situació de Calaf es trobaran un bon grup de municipis del Bages que hauran de variar la seva relació administrativa amb Aigües de Manresa. Aquest és el cas de Sant Joan de Vilatorrada (i Sant Martí de Torroella), Sant Fruitós de Bages, Santpedor, Castell-nou de Bages, Sant Salvador de Guardiola, Calders, el Pont de Vilomara, Rajadell, Navarcles, Monistrol de Calders, Fonollosa, Castellfollit del Boix, Castelladral (al terme de Sant Mateu) i Navàs. L'empresa Aigües de Manresa vol tenir enllestida la incorporació de tots els representants municipals al seu consell d'administració aquest 2020.



Persisteix el problema

A Calaf, des de fa més d'una setmana hi ha un problema amb la qualitat de l'aigua i no es pot beure aigua de l'aixeta. Primer la prohibició va ser per l'alta presència de nitrats. Ara, els nivells de nitrats ja són bons, però l'aigua encara és tèrbola i Aigües de Manresa manté l'avís de no consum d'aigua de l'aixeta uns dies més.