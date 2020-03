La Generalitat obre la porta a fer 6 parcs eòlics als entorns de Calaf i Argençola

La Generalitat ha donat llum verd a l'inici de tramitació de 9 projectes per construir parcs eòlics al país, la majoria dels quals són a la comarca de l'Anoia, 3 a l'entorn de Calaf (Alta Segarra) i 3 més al voltant d'Argençola. També s'ha aparcat una planta fotovoltaica a Sant Pere Sallavinera perquè es considera que es podria situar en un indret de menys impacte. L'aprovació el 26 de novembre passat del Decret llei de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls de les energies renovables «ha suposat un catalitzador per agilitzar la implementació de projectes d'energia verda, mitjançant la creació d'un nou òrgan col·legiat, la Ponència d'energies renovables, entre altres actuacions», segons han explicat fonts del Govern.

La ponència és integrada per representants de 4 departaments de la Generalitat competents en matèria ambiental, urbanística, paisatgística, agrícola, energètica i del patrimoni cultural. L'objectiu és orientar els promotors per tal que no perdin temps ni diners en projectes de difícil viabilitat i per garantir una implantació ordenada de les energies renovables en el territori. La ponència té tres mesos per prounciar-se.

Amb el nou sistema, la Ponència ha donat el vistiplau inicial perquè 9 projectes d'energies renovables comencin la seva tramitació administrativa. Es tracta de 9 parcs eòlics que afecten les comarques de l'Anoia, el Baix Camp, la Conca de Barberà, la Ribera d'Ebre, la Segarra i l'Urgell que sumen 261 MW de potència. N'hi ha de diferents mides i potències (entre els 12,6 MW i els 42 MW). Aquest últim, el més gran, es planteja a la vora de Calaf, amb 10 aerogeneradors col·locat en pilars de 120 metres d'alçada. Això faria que a la vora de Calaf s'hi instal·lessin 25 aerogeneradors i a l'entorn d'Argençola, 16.

A partir d'ara, els promotors poden iniciar la tramitació de l'expedient que ha de fer possible la seva implantació. L'autorització cor-respon al departament competent en matèria d'energia però requereix de tramitació urbanística i d'avaluació de l'impacte ambiental.

La Generalitat ha advertit que el projecte ara es troba en una fase de consulta prèvia i que en el procés d'administració que han de seguir les sol·licituds pot ser que hi hagués indicacions o propostes de rebuig per l'avaluació de l'impacte ambiental.