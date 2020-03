Cursa contra rellotge a les Escolàpies d'Igualada per fer ESO el proper curs

La direcció de l'escola de les Escolàpies d'Igualada, que actualment té escolarització de dues línies de primària concertades, tindrà una última oportunitat per poder fer secundària a partir del proper curs. Aquesta opció es va obrir ahir en una reunió entre el departament d'Ensenyament i els representants de l'escola i de l'Ajuntament d'Igualada a la seu del departament. I consistiria en poder ofertar dues línies de secundària per a l'inici del proper curs. Ara caldrà veure si els equips tècnics veuen viable poder adaptar el centre a aquesta nova línia de secundària i poden tenir una proposta per al proper divendres, dia de la nova trobada entre Generalitat i escola.

El centre manté que tot i que tingui dues línies de primària en aquests moments, a partir del proper curs comença una etapa de reducció del projecte educatiu a una sola, en un procés progressiu. Allò que l'escola perdria en els propers anys per la part de primària, la direcció voldria guanyar-ho per secundària, ofertant uns estudis que ara no té, i amb la voluntat que igual que la primària guadíssin de concert. Fer una oferta absolutament privada no està previst en cap dels objectius de la fundació Escolàpies.

Aquí, però, hi ha el problema que fins ahir semblava irresoluble i que després de la reunió d'ahir té una finestra d'esperança per a l'escola. La Generalitat exigeix que si un centre té dues línies de primària i vol fer secundària n'oferti també dues d'aquest nivell, per tal de garantir la continuïtat dels nois al centre. Les Escolàpies havien plantejat de fer-ne només 1. Fonts del centre han explicat que difícilment podran omplir dues línies de secundària, perquè tot i que aquests any acaben 54 joves 6è de primària, d'aquests tot indica que només 23 triarien l'opció de continuar al centre a partir de setembre estudiant secundària. Els altres, o bé triarien anar als Escolapis, que era l'alternativa de continuïtat d'estudis privats que fins ara s'oferia, i bé es decantarien per anar a algun institut públic.

La Generalitat es va mostrar intransigent davant la possibilitat de tenir 2 línies d'ESO, i és a partir d'aquesta possibilitat que la direcció de l'escola ha de plantejar la solució.

Representants dels pares valoraven positivament el fet de tenir una finestra oberta per tornar a lluitar per aconseguir tenir secundària a partir del proper curs. També l'equip de govern apreciava el fet que, de moment, el centre pugui continuar negociant. L'Ajuntament d'Igualada va aprovar divendres una moció presentada per Junts x Igualada (que forma el govern) per donar suport a l'escola. I ahir, l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va ser present a la reunió que mantenien l'escola i la Generalitat.