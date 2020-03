L'alcalde d'Olesa descriu una situació límit a la residència Santa Oliva, on ja han mort 9 persones

El brot de la residència de Santa Oliva d'Olesa ha afectat ja 18 persones i en un gran part dels casos, la infecció ha comportat la mort dels pacients. 9 fins ara. La relació alarmant entre casos i decesos està agreujada per una quantitat de baixes a la residència, el que fa que en alguns torns es visquin situacions extremes. L'alcalde d'Olesa ha fet una crida per trobar nous professionals al mercat, per trobar voluntaris que hi vulguin treballar i ha demanat a la Generalitat que els ajudi a aportar solucions al problema. La residència Santa Oliva pertany a una fundació del mateix nom.

Segons les darreres dades proporcionades pel Departament de Salut de la Generalitat, ja són 29 les persones d'Olesa afectades per coronavirus. A l'Hospital de Martorell resten ingressades 13 persones, 3 de les quals són interns de la residència Santa Oliva Hi ha 5 persones més derivades a l'Hospital Sagrat Cor de Martorell, i la resta estan confinades als seus domicilis. Fins avui són 11 les persones que han perdut la vida a Olesa (els 9 de la residència i 2 persones més).

L'Ajuntament d'Olesa ha fet "una crida a les professionals de la gerontologia, així com d'altres perfils assistencials o persones que hagin treballat en residències de gent gran, per cobrir eventualment llocs de feina a les residències locals". Aquesta crida, segons la mateixa administració municipal, la fan per "pal·liar una situació límit".

En un comunicat, fonts municipals indiquen que "la situació a la residència és crítica pel número de contagis i la manca de personal". I no troben resposta en la Generalitat, que fa dies que rep les peticions de l'Ajuntament olesà

L'Alcalde d'Olesa, Miquel Riera, afirma que "la situació està al límit, i es requereixen de forma immediata mesures extraordinàries per part de la Generalitat, que és qui té la competència sobre les residències, per tal que prengui el control del centre, el proveeixi de material sanitari adequat i solucioni el problema de personal". L'Alcalde ha recordat que també el CAP Olesa "necessita de forma urgent material sanitari adequat per mantenir l'atenció i protegir la seva plantilla"

Situació crítica a la residència Santa Oliva

Fins avui, 18 interns de la residència Santa Oliva han estat derivats a l'Hospital de Martorell. La primera derivació es va fer el 13 de març, i la resta s'han anat fent de manera successiva. Totes les persones derivades han donat positiu en la prova del Covid-19, i fins ara ja són 9 els residents que han perdut la vida a causa de la malaltia. La resta està en estat greu. A la residència continuen 88 persones internes, amb una edat mitjana de 85 anys i amb patologies diverses i moltes de les quals amb una alta dependència.

D'aquestes, 8 persones presenten també simptomatologies compatible amb el coronavirus. Davant l'alt nombre general de contagis, l'Hospital de Martorell ha quedat saturat i deriva molt dels malats a l'Hospital Sagrat Cor. A més, des de fa dies només fa ingressos de casos greus, i per aquesta raó hi ha afectats que han de ser atesos al propi centre residencial.

Quant al personal, hi ha 23 cuidadors i cuidadores de la residència Santa Oliva de baixa laboral, per diferents motius. Una persona és en aïllament domiciliari i una cuidadora està ingressada. Aquesta situació ha fet que els diferents torns al centre estiguin sota mínims.

Després de les reiterades demandes per part de l'Ajuntament d'Olesa i la gerència de la residència, la Generalitat va fer arribar al centre un llistat del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) amb 18 persones susceptibles d'incorporar-se a la plantilla, però només una persona ha accedit a ser contractada. També es va enviar un reforç d'una empresa de Servei d'Atenció Domiciliària però ahir a la tarda va refusar la feina. Això no soluciona el problema de manca de personal a la residència. Altres alternatives com ara fer una crida per incorporar personal jubilat o estudiants de gerontologia, o fins i tot voluntariat per determinades tasques de suport al personal qualificat, de moment no són possibles, ja que manca un decret de la Generalitat que ho faci possible.

Davant la situació, durant tot aquest diumenge l'Ajuntament d'Olesa ha estat en contacte amb diferents representants de la Generalitat reclamant una solució als departaments de Salut i de Treball, Afer Socials i Famílies. Segons ha explicat el mateix Ajutnament, també li ha traslladat la petició d'ajuda al delegat del Govern de la Generalitat. Per la seva banda, des de la gerència de la residència Santa Oliva s'han posat en contacte amb la Delegación del Gobierno de España, per sol·licitar suport en material i recursos humans.

L'Alcalde d'Olesa, Miquel Riera, lamenta que "malgrat que durant tota la setmana s'han sol·licitat a Generalitat directrius clares de com procedir davant d'un escenari de manca de personal, un escenari que era previsible, no hem obtingut una resposta que ajudi a resoldre el problema de l'elevat numero de baixes". Els departaments de la Generalitat als quals s'ha demanat suport han estat el de Salut i el de Treball, Afers Socials i Famílies, rebent fins ara només aquest suport des del departament de Salut, en coordinació amb els metges del CAP Olesa i el servei mèdic de la pròpia residencia.

Situació a la residència privada Sant Agustí

La residència Sant Agustí va derivar dijous passat un primer intern a l'Hospital de Martorell, on va quedar ingressat en donar positiu per coronavirus. Aquest pacient ha estat derivat a l'Hospital Sagrat Cor de Martorell. Fins avui, des de la residència s'han derivat tres interns més a l'Hospital de Martorell, on resten ingressats, un amb resultat positiu i dos a l'espera del resultat de la prova. Són interns que ja presentaven problemes respiratoris previs.