La Conca d'Òdena està esperant que l'Estat espanyol aixequi el perímetre policial

Els estrictes controls policials a les carreteres d'accés a la Conca d'Òdena s'acabaran quan l'executiu de Madrid accepti la petició de la Generalitat de posar punt final al confinament especial d'aquesta zona de l'Anoia. Si el Govern de Sánchez hi està d'acord, serà un petit respir per a la ciutat d'Igualada i la resta de municipis confinats, ja que des del dia 13 de març només hi poden passar mercaderies de productes essencials per a la població, personal sanitari i ciutadans amb alguna emergència mèdica.

Ara, la Generalitat vol aixecar el confinament perimetral que des del 13 de març hi ha establert entorn d'Igualada, Vilanova de Camí, Santa Margarida de Montbui, els quatre municipis de la Conca d'Òdena on es va detectar el primer gran brot de coronavirus a Catalunya. Ho van explicar ahir els consellers de Presidència, Meritxell Budó; Interior, Miquel Buch, i Salut, Alba Vergés, després que ho hagués recomanat el comitè tècnic del Pla territorial de protecció civil de Catalunya (PROCICAT). La mesura, però, requereix el vistiplau del ministeri de Sanitat.

En roda de premsa telemàtica, Budó va explicar que aquesta decisió, per molt que pugui «convidar a l'optimisme», no ha de fer que «s'abaixi la guàrdia, en cap cas» perquè relaxar el confinament pot conduir a un «efecte rebot» i a la multiplicació dels contagis».

En la mateixa compareixença, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assenyalat que ara «ja no té sentit» mantenir aquesta mesura restrictiva perquè els veïns de la zona es troben en la mateixa situació que la resta de catalans: «Estem tots tancats a casa».

Les mateixes restriccions

El titular d'Interior va justificar la mesura tant per les dades epidemiològiques com perquè ara que la població de tota Catalunya està obligada a confinar-se a casa i, per tant, no cal mantenir un estatus especial dins de l'Anoia. «Un veí d'Igualada està en la mateixa situació que un veí de Martorell o de Terrassa, per tant no té sentit tenir una línia perimetral que separi, perquè estem tots confinats a casa», va comparar.

Buch va informat que el Govern traslladarà la seva decisió al ministeri de Sanitat, que haurà de decidir al seu torn si autoritza la finalització d'aquest confinament perimetral o no.

A banda d'aquesta crida a mantenir les restriccions de mobilitat i el distanciament social, Vergés va celebrar que la situació de la Conca d'Òdena, amb un brot «especialment dur», es converteixi en un «missatge d'esperança» per a la resta de Catalunya. «Si les mesures que es decreten es compleixen, ens en podem sortir», va afirmar.

Els controls policials són molt estrictes des del primer dia. De fet, el 13 de març, els agents desplegats a tots els punts d'accés a la Conca d'Òdena alertaven els conductors que si entraven a la ciutat ja no en podrien tornar a sortir. Durant les darreres tres setmanes, els Mossos d'Esquadra han procurat que només hi accedís el transport de mercaderies essencials per abastir al població confinada, personal mèdic que ha d'anar a l'Hospital d'Igualada i ciutadans que per motius de salut havien de traslladar-se a la capital de l'Anoia.