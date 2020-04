El Pla director econòmic de la Conca inicia la via telemàtica

La Generalitat reprèn el procés de participació per a la redacció del Pla director econòmic de la Conca d'Òdena, encallat arran de la declaració de la pandèmia per la Covid-19. Aquest procés que s'havia previst presencial ara es farà per via telemàtica. Els alcaldes dels municipis que formen part de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (MICOD) es van reunir ahir amb el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.

En la trobada es va abordar el procés participatiu del Pla Director Urbanístic d'Activitat Econòmica de la Conca d'Òdena, atesa la voluntat de garantir la seva celebració. El conseller Calvet va explicar als alcaldes que s'havia aturat tota l'obra pública de la Generalitat, però que ara es volia reprendre tota la part de projectes del departament i del govern de l Generalitat.

El procés participatiu s'havia d'haver presentat el 17 de març en un acte públic al Museu de la Pell, que va haver de ser anul·lat arran del confinament decretat pel brot de Covid-19. La nova situació ha obligat a adaptar la metodologia, de manera que el procés participatiu es farà per via telemàtica. En la trobada d'avui s'ha informat que s'estan elaborant els materials audiovisuals i configurant els procediments informàtics per garantir la participació i generar dinàmiques que permetin generar aportacions al pla, en absència de les sessions presencials que s'havien programat, repartides entre els diversos municipis de la Conca. La previsió és que el procés pugui culminar alsetembre.

Els alcaldes de la MICOD i el conseller Calvet van coincidir en la necessitat d'adoptar processos de simplificació administrativa i van valorar aquest nou impuls al pla director com una mostra d'ambició positiva de cara al futur del desenvolupament econòmic de la Conca d'Òdena, segons van explicar després de la reunió fonts dels ajuntaments representats.

Durant la reunió també es va comentar l'estat d'algunes actuacions previstes al territori.

El conseller va destacar que, amb motiu de la situació d'emergència, el Govern va suspendre l'execució de tota l'obra pública, però no ha aturat la gestió dels projectes.



L'enllaç a la Ronda Sud

El conseller també va garantir que a hores d'ara es manté el calendari previst per a l'enllaç d'Igualada amb la Ronda Sud, que podria tenir el projecte executiu finalitzat a final d'estiu, i també es manté l'estudi del nou enllaç des de Vilanova del Camí.

Els alcaldes i alcaldesses van consensuar amb el departament de Territori i Sostenibilitat la conveniència de reprendre l'opció d'allargar l'actual recorregut de la Ronda Sud perquè tingui continuïtat des de Santa Margarida de Montbui fins a Jorba, tal com es preveia en el plantejament inicial. Aquesta carretera va quedar inacabada, tant en accessos com en aquest tram fins a Jorba.