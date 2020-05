«És tan important disposar de bones eines com tenir cultura del teletreball»

La Unió Empresarial de l'Anoia ha organitzat un webinar per donar eines i consells de teletreball. La sessió la va dur a terme Jordi Solà, cofundador de Cubus Games i president de TICAnoia.

La situació provocada per la pandèmia del coronavirus ha obligat moltes empreses a posar sobre la taula la implantació del treball a distància. Jordi Solà va apuntar que per ser efectiu en el teletreball «és tan important disposar de bones eines digitals per realitzar les tasques com aplicar una adequada cultura del teletreball».

En la part de les eines digitals, el president de TICAnoia va explicar que les noves tecnologies ens aporten un ecosistema digital molt ric en eines, softwares i aplicacions, que ajuden a facilitar el teletreball. En aquest sentit, i davant l'àmplia oferta, «és molt important que cada empresa detecti quines són les seves necessitats per saber trobar l'eina més adequada».

Segons Solà les eines digitals «ens ajuden a comunicar tant internament com cap a l'exterior d'una manera àgil i òptima, permeten accedir a distància a tot el coneixement (documents) que té l'empresa, compartir-lo, així com també ofereixen l'opció de fer reunions virtuals i gestionar els equips de treball». Jordi Solà va afegir que, tot i que el teletreball al 100% no és aplicable a tots els sectors, sí que hi ha moltes eines digitals aplicables al món de la indústria que «permeten fer un control remot a distància de les línies i màquines de producció».

Pel que fa a la cultura del teletreball, «és essencial tenir una bona mentalitat i actitud» tant el treballador com l'empresa. En aquest sentit, «cada persona de manera individual ha d'establir uns horaris, unes rutines, unes pauses, i evitar distraccions».