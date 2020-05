Els partits d'Igualada fan pinya per a la reconstrucció econòmica i social de la ciutat

Tots els partits amb presència al ple de l'Ajuntament d'Igualada han volgut mostrar aquest dimarts la seva predisposició a l'entesa per tirar endavant les mesures necessàries perquè la ciutat es recuperi dels efectes que la pandèmia de la Covid-19 està deixant en l'economia local. Ho han fet a través de la lectura d'una declaració subscrita per totes les formacions i que s'ha batejat amb el nom d'«Igualada per la reconstrucció» en l'inici d'un sessió que per primera vegada des del 12 de març s'ha pogut realitzar físicament al Saló de plens.

"Ens comprometem a impulsar polítiques d'emergència mitjançant un gran acord de ciutat que contempli les mesures necessàries per a la recuperació social i econòmica perquè ningú quedi enrere", diu el document subscrit pels diferents partits.

El text assenyala que "la pandèmia del Covid-19 d'abast mundial ha colpejat la nostra ciutat i la Conca d'Òdena amb molta duresa. L'emergència sanitària que estem vivint no té precedents en la història recent de la ciutat. La xifra de víctimes i contagis és molt alta. El coronavirus esperem que passi però ha deixat ferides obertes i ha canviat radicalment en dos mesos, la nostra societat". I davant la compleixitat del moment, fan una crida "a la necessària coordinació de les diferents administracions i governs per donar tota l'atenció necessària a Igualada, la Conca d'Òdena i el conjunt de la comarca de l'Anoia".

A continuació recollim els cinc punts que conté l'acord:

1. Expressem el nostre condol per totes les víctimes del Covid-19 a la nostra ciutat i arreu. La situació de confinament i les mesures d'aïllament amb les que estem afrontant necessàriament aquesta pandèmia han impedit realitzar els comiats de les víctimes per les seves famílies. Ens comprometem a celebrar un acte institucional de record quan les condicions sanitàries ho permetin i mostrem la nostra solidaritat amb les famílies de les víctimes. També volem expressar el suport a totes les persones contagiades i desitjar-los una ràpida recuperació.

2. Expressem el nostre especial i més sincer agraïment a tots els professionals de la salut, als treballadors i treballadores de la neteja, dels cossos de seguretat, de les diferents administracions públiques, de suport social i a la cura, del comerç i l'alimentació, de les farmàcies, del tanatori i de la resta de serveis bàsics que estan fent tot l'esforç per garantir el servei a la ciutadania.

3. Expressem el nostre agraïment a tots els equips humans de l'Ajuntament d'Igualada al capdavant dels serveis essencials i d'atenció a les persones vulnerables, als treballadors i treballadores que, des dels

diferents departaments desenvolupen les seves tasques a través del tele treball tot garantint l'activitat ordinària i als equips de manteniment i neteja de l'espai públic.

4. Fem extensiu aquest agraïment a tota la ciutadania per la seva col·laboració per aturar la propagació del virus, a partir del compliment de les mesures de confinament decretades. Valorem aquesta actitud responsable i solidària davant d'aquesta situació de confinament, on totes les persones hem tingut un paper important. Amb un reconeixement destacat als nens i les nenes i les persones grans. La ciutadania d'Igualada i la Conca d'Òdena ha tingut un comportament exemplar.

5. Ens comprometem a impulsar polítiques d'emergència mitjançant un gran acord de ciutat que contempli les mesures necessàries per a la recuperació social i econòmica perquè ningú quedi enrere. En aquesta estratègia compartida apel·lem al suport i a la necessària coordinació de les difrerents administracions i governs per donar tota l'atenció necessària a Igualada, la Conca d'Òdena i el conjunt de la comarca de l'Anoia.