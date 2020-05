UP lamenta no ser una veu en el procés per crear sòl industrial a l'Anoia

La crisi de la Covid-19 ha deixat com a herència una nova relació entre els alcaldes de la Conca, especialment els dels quatre municipis que es van veure afectats pel confinament: Igualada, Òdena, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí. I d'aquest acord entre alcaldes, d'aquest estret contacte diari, en va sorgir dilluns una concreció: crear 300 hectàrees de sòl industrial al centre de la comarca. Unió de Pagesos ha criticat que la Mancomunitat de la Conca d'Òdena impulsi un debat sobre el sòl agrari del territori sense comptar amb la pagesia.

A través d'un comunicat, el sindicat es queixa que s'hagi acordat un programa de debats en línia sobre la modificació del Pla Director Urbanístic (PDU) per l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena sense comptar amb la seva participació, fet que consideren «inadmissible». Cal recordar que des d'Unió de Pagesos s'han mostrat contraris al nou planejament que inclou, entre altres aspectes, la reconversió de Can Morera, a Òdena, en sòl industrial.

Dilluns, el president de la Generalitat, Quim Torra, va incloure entre els compromisos del Govern català per ajudar la Conca d'Òdena a sortir de la crisi econòmica post-Covid-19, la voluntat de desenvolupar el pla urbanístic industrial que ha de permetre crear nous terrenys industrials.

En un comunicat, Unió de Pagesos assegura que el debat no tractarà «el model, com s'anuncia, sinó de la ubicació de les 300 hectàrees que busquen per al polígon». Asseguren que aquest mateix planejament, que va quedar aturat el 2008, es vol reactivar en un moment «en el qual no hi ha demanda d'aquests espai». Afegeixen que a la Conca «hi ha un 40% de les hectàrees de sòl planificat per crear polígons industrials sense ocupar ni urbanitzar».

En paral·lel i en el mateix text, el sindicat es queixa de l'actitud del Govern. Després que el president, Quim Torra, anunciés, aquest dilluns en la visita a Igualada, facilitar «300 hectàrees perquè es puguin destinar a activitat industrial per a noves tecnologies», el sindicat recorda que les darreres eleccions municipals a Òdena les van guanyar les formacions partidàries d'aturar el projecte i no urbanitzar Can Morera, una de les zones que inicialment preveu el pla. Encara més, el mateix ple municipal va aprovar, al setembre, una moció a favor de preservar l'espai agroforestal de Can Morera, que ara preveuen que podria estar una a ltra vegada amenaçat.