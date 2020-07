Enric Conill reclama al govern de Castells més inversió social a Igualada

El cap de files republicà, Enric Conill, considera que «l'Ajuntament ha d'aplicar ja una bateria de mesures socials i econòmiques» per fer front als problemes que «estan patint els treballadors, comerciants i empresaris» en la crisi econòmica generada pel coronavirus. Esquerra, que és a l'oposició a l'Ajuntament d'Igualada, insisteix des de fa setmanes a reclamar els ajuts i fer-ho amb celeritat. Compara el cas d'Igualada amb el d'altres ajuntaments com els de Castellbisbal, Manresa, Vilafranca, Cerdanyola, Molins de Rei o Esplugues, que han fet plans en aquesta línia.

El portaveu i cap de l'oposició, Enric Conill, assegura que «han passat moltes setmanes des que sabem que cal fer una modificació de pressupostos per destinar recursos per ajudar els treballadors i treballadores, comerciants i empresaris» i explica que «el govern municipal encara ni ha dit quina quantitat econòmica està disposat a destinar per ajudar les famílies igualadines». En aquest sentit, Conill recorda que «el govern municipal d'Igualada cobra l'IBI més car de tot Catalunya i el desè més car de l'Estat espanyol» i assegura que «amb tots aquests diners que paguem els igualadins de més, el govern hauria de ser capaç de reordenar els pressupostos i fer modificacions per tal d'ajudar la gent d'Igualada, ara ja no val l'excusa de la gestió d'anteriors governs socialistes».

El portaveu d'ERC explica que «a Igualada el govern municipal ni tan sols ha dit quina quantitat es posarà a disposició de les famílies igualadines per ajudar-les» i assegura que «les dues taules que s'han creat, l'econòmica i la social, amb els grups de l'oposició van molt lentes i ni tan sols sabem les quantitats econòmiques que es poden destinar a noves mesures».

Conill explica que «molta gent està passant dificultats econòmiques i l'Ajuntament ha de respondre de manera útil i ràpida a aquestes necessitats» i assegura que «tots els grups municipals, tots, hem fet aportacions per oferir ajudes als igualadins i igualadines, de la mateixa manera que ho han fet en altres municipis, mesures relatives al lloguer social, a la bonificació d'impostos per a ciutadans a l'atur o amb dificultats econòmiques, plans de reinserció laboral, tarificació social en els serveis municipals».

Finalment, Conill demana que el govern «deixi de buscar excuses i apliqui mesures socials i econòmiques com estan fent en molts altres ajuntaments. Si ajuntaments que cobren impostos més baixos ho han pogut fer, a Igualada també es pot fer».