La policia d'Igualada va fer tancar un bar de la ciutat que havia obert tot i la prohibició

La Policia Local d'Igualada ha gestionat 42 incidències el darrer cap de setmana relacionades amb les mesures del covid-19. Van fer 35 denúncies per no dur mascareta, 6 per consum de begudes alcohòliques a la via pública i 1 a denúncia a un bar per obrir malgrat les restriccions. Els agents van tenir altres actuacions, 88 més, relacionades amb el consum de drogues o les ordenances de tinença d'animals. També es va procedir a la identificació d'un autor de furt en comerç i es van fer tres detencions, una per furt i desobediència greu, una per falsedat documental i drogues tòxiques i una per un delicte d'ocupació. La tinenta d'alcalde Carlota Carner ha donat a conèixer les dades aquest dimecres.

Carner ha subratllat "en aquest context, la feina de la policia és més important que mai, però ho és tant com la col·laboració ciutadana i, en aquest sentit, minimitzar els comportaments de risc no ha de dependre tan sols dels controls que pugui fer la policia, sinó també de la responsabilitat i l'actitud individual dels ciutadans". També ha afegit que "la ciutadania d'Igualada ha respost sempre molt bé en els pitjors moments i, per tant, estic segura que en la situació actual també ho farà".

En la mateixa línia, l'alcalde, Marc Castells, ha afirmat que "el govern municipal ha ordenat a la Policia Local que segueixi en la línia excel·lent de control, fent complir les obligacions pautades per les autoritats sanitàries, que farem complir de manera molt rigorosa".

Nou vehicle

Seguint el procés de renovació de la flota de vehicles policials i, en un moment en què la presència al carrer del agents es especialment important, aquest dimecres ha estat presentat el nou cotxe de la Policia Local. Es tracta d'un model amb motor híbrid que ha estat escollit per les seves prestacions (capacitat de maleter, manioabrilitat, certificació de mampara de detinguts, etc.) i pel reduït consum i baixa taxa d'emissions.