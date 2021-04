Roger Sobrepera i Anna Pérez: «Els pacients valoren el tracte i el servei»

Instituts Odontològics (IO) obre aquest dilluns, 12 d'abril, nova clínica dental a Igualada. D'aquesta manera amplia la seva presència a la Catalunya central.

Instal·lar-se a Igualada era una assignatura pendent d'IO?

ROGER SOBREPERA: Sí. Fa anys que som a Manresa i Vic, i amb l'obertura a Igualada ens consolidem a la Catalunya central. A més, demostra que seguim creixent a tot el país. A Catalunya tenim 25 clíniques dentals, i la previsió és arribar a la trentena en un termini de dotze mesos, aproximadament.

La trajectòria els avala...

R. S.: IO és una aposta segura i de llarg recorregut. Va néixer fa 32 anys amb la voluntat de donar un servei de qualitat i integral als pacients, que sempre ho han valorat molt. Això ens ha permès consolidar-nos i expandir-nos al territori.

Aposten per créixer en una època marcada per la crisi de la covid. Com els ha afectat?

R. S.: Al principi ens va agafar amb molta incertesa, perquè a més som un sector en què l'exposició al contagi és alta si no es prenen les mesures adequades. Però hem de dir que cap dels nostres pacients es va quedar sense tractaments per culpa de la covid; durant els primers dos mesos de pandèmia vam arribar a atendre 20.000 trucades de pacients per fer el seguiment o per urgències. Un cop vam poder tornar a obrir els centres vam recuperar l'activitat amb els protocols adients contra la covid. No hem tingut cap cas de positiu a les nostres clíniques.

Hi ha reticència a anar al dentista, o pel contrari s'han incentivat els tractaments?

ANNA PÉREZ: La pandèmia ha fet que posem més atenció a la nostra salut en general, i també en la bucodental. Hem tingut molta demanda i un increment de tractaments, per exemple estètics o revisions.

Quina és la filosofia d'IO?

R. S.: El model és senzill però eficaç. Tenim un quadre mèdic per donar un servei integral de salut bucodental. Oferim tractaments amb l'última tecnologia i prioritzem, per sobre de tot, la salut dels nostres pacients. Per això, tot i no sé l'opció més econòmica, el fet que donem un servei integral de qualitat fa que els nostres pacients ens valorin positivament.

Quin és el seu valor afegit?

R. S.: El tracte i el servei són aspectes que els nostres pacients valoren molt. Tenim un quadre mèdic molt consolidat, amb una relació pacient-doctor que fa que es generi un tracte de confiança i una relació de llarga durada, que no trobes en totes les clíniques. Generem confiança i tranquil·litat.

Centrant-nos en la clínica d'Igualada, quines seran les prestacions i els serveis?

A.P.: Com en les altres clíniques d'IO, tractarem totes les patologies dentals. A les noves instal·lacions d'Igualada disposem d'aparells d'última generació i tecnologia avançada, com ara escàner intraoral y CBTC (TACS). Això ens permet garantir l'èxit en els tractaments, especialment en implants i ortodòncia invisible.

Quin serà el quadre mèdic?

A.P.: Un equip altament qualificat i amb una llarga experiència en el sector, amb col·laboracions amb institucions com Vall d'Hebron o l'Hospital de Figueres. El quadre mèdic de la clínica dental d'Igualada està format per un ortodoncista, dues odontòlogues generals, una implantoprotèsica i un cirurgià. També una professional especialitzada en blanquejaments i higiènes bucodentals.

Salut-pacient. Aquesta és la seva premissa. En aquest sentit, cal remarcar que seran molt curosos amb els protocols covid...

A.P.: Sí, és un factor primordial a les nostres clíniques són les mesures anticovid. Cada un dels membres de l'equip tenim molt clar els protocols a seguir i es compleixen minuciosament per garantir la seguretat. A més, cal destacar que la major part del material que fem servir es d'ús exclusiu, i la resta passa per un procés de desinfecció molt acurat. Això ens ha permès, fins ara, no interrompre l'activitat en cap de les clíniques d'Instituts Odontològics.

IO (Instituts Odontològics)

IO Igualada

Rambla de Sant Isidre, 19

08700 Igualada

Tel. 900 131 002