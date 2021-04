Obre les portes a Igualada la botiga Moda Re-, de roba reciclada i objectiu solidari

A Igualada ha obert les portes la botiga Moda Re-, que té com a particularitat que es basa en la reutilització i el reciclatge de roba i complements en desús. Està gestionada per l'empresa d'inserció social Treball Digne, de Càritas Diocesana de Vic. Es tracta d'una botiga solidària, ja que tots els beneficis s'inverteixen en la creació de llocs de treball, tant a la mateixa botiga com a la planta de triatge. A principi de febrer, la botiga de roba reutilitzada de Càritas De mà en mà va tancar per renovar el seu model i fer un salt endavant cap a la professionalització amb la inserció laboral de persones vulnerables. Els treballadors actuals ja no són voluntaris, sinó persones amb contracte que tenien dificultats per integrar-se al mercat laboral. La nova botiga Moda Re- està ubicada al carrer Sor Rita Mercader, número 16.