L’Escola Conservatori Municipal de Música d’Igualada ha ampliat en dues noves línies la seva aula d’atenció a la diversitat. Es tracta d’un projecte que treballa per oferir formació musical i de qualitat a través de tallers d’educació especial per desenvolupar la creativitat i l’autoestima. Les dues línies tindran els seus mètodes d’aprenentatge. D’una banda, una proposta per aprendre a tocar el piano amb el codi de colors, i, d’altra banda, fer-ho mitjançant el mètode Eye Harp.

Aprendre a tocar el piano amb el codi de colors és el mètode creat per la professora responsable de l’aula d’educació especial, basat en cançons populars, peces clàssiques i altres estils, que fonamenta l’aprenentatge en la combinació de l’audició, el moviment, la veu i els colors. Aquesta aula anirà dedicada a la formació de persones de totes les edats amb poca mobilitat a les mans.

I la proposta d’aprenentatge amb el mètode Eye Harp (mitjançant la mirada) és una nova metodologia que permet, a persones amb paràlisi cerebral o mobilitat reduïda, aprendre i tocar música fent servir un petit dispositiu que monitoritza la mirada i trasllada la informació que capta l’ull a l’ordinador.

El disseny de la pantalla consisteix en un cercle dividit en diferents parts, on cada part equival a una nota i un color.

Noves eines

El projecte, que neix amb la voluntat d’oferir eines i vivències dins del món musical, és tant per a classes individuals com en grup. De fet, segons han explicat fonts municipals, aquestes classes s’han estat impartint diversos cursos a l’alumnat de la fundació Àuria «Taller Musical-Fac Àuria» i al projecte SonaEscola a l’escola Àuria.

El sistema d’aprenentatge estava experimentat, però el que ara fa el centre educatiu és aportar alternatives educatives per a un sector de població que no podia seguir l’aprenentatge segons els mètodes tradicionals. En la mateixa línia i per donar servei a un sector més ampli de població, el centre amplia la seva oferta per dirigir-se a persones amb diversitat funcional.

Patrícia Illa, regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada, ha explicat que «s’ha considerat necessari ampliar el projecte per encabir també alumnes amb diversitat funcional, i treballarem dues línies noves amb mètodes innovadors per contribuir a posar la música a l’abast de tothom».